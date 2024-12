RTX 5060 : côté mémoire, Nvidia ne bouleverserait pas sa carte milieu de gamme

Nvidia ferait preuve d’un certain conservatisme au sujet de la configuration mémoire de ses futures RTX 5060 et 5060 Ti « Blackwell ». On apprend en effet que la firme miserait toujours sur 8 Go et 16 Go de VRAM, mais cette fois en GDDR7.

L’actuelle RTX 4060 Ti, pour illustration // Source : Nvidia

Les RTX 5060 et 5060 Ti seront vraisemblablement les modèles les plus vendus de la future génération de cartes graphiques Nvidia « Blackwell ». Pour l’instant assez rares, les informations les concernant n’en sont que plus scrutées, et l’on en apprend justement cette semaine un peu plus au sujet leur configuration mémoire.

Selon les sources de WCCFTech, les nouvelles cartes milieu de gamme de Nvidia miseraient de nouveau sur 8 Go et 16 Go de mémoire vidéo, respectivement, mais aussi sur des spécifications proches de celles actuellement utilisées pour les RTX 4060 et 4060 Ti… à une grosse différence près : le passage attendu au standard GDDDR7.

8 Go à 16 Go de GDDR7, en 128-bit ?

Le site spécialisé semble en effet avoir obtenu confirmation que les RTX 5060 et 5060 Ti seront articulées autour d’une carte « PG152 » censée abriter ici une interface mémoire 128-bit et un GPU « GB206 » (qui regrouperait 4608 shading units, 144 texture mapping units et 64 ROPs, mais aussi 144 tensor cores ainsi que 36 RT cores).

On conserverait donc des spécifications proches de celles employées par les actuelles RTX 4060 et 4060 Ti, puisque ces dernières misent, elles aussi, sur 8 et 16 Go de mémoire GDDR6 montés dans les deux cas sur un bus 128-bit.

Les RTX 5060 et 5060 Ti pourront néanmoins compter sur l’apport de la mémoire GDDR7 qui leur permettrait d’atteindre la barre des 28 Gbps… même si l’on imagine que la RTX 5060 restera légèrement en dessous de ce seuil de manière à limiter sa consommation.

Source : Nvidia

Ce passage à la GDDR7 permettra normalement à Nvidia de booster considérablement les capacités de son milieu de gamme côté mémoire.

On s’attend ainsi à 448 GB/s de bande passante, soit 55% de plus que sur l’actuelle RTX 4060 Ti et 65% de plus que ce qu’offre une RTX 4060. Par ailleurs, Nvidia miserait sur de nouvelles techniques de compression permettant de limiter l’impact du (petit) bus 128-bit sur les performances de ses deux nouvelles cartes.

Pour contexte, la concurrence actuelle d’Intel et AMD dispose d’une plus grande quantité de mémoire video sur l’entrée / milieu de gamme, mais reste pour l’instant limitée à de la GDDR6 moins rapide. La nouvelle Intel Arc B580 embarque ainsi 12 Go de VRAM en GDDR6, contre 16 Go de VRAM pour l’AMD Radeon RX 7600 XT.