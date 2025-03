RTX 5060, 5060 Ti, 5050 : les futures cartes graphiques Nvidia dévoilent enfin leurs secrets

Les choses se précisent pour les références les plus abordables de la nouvelle famille Blackwell. Aujourd’hui, un portrait robot plutôt convaincant de la RTX 5060, mais aussi des RTX 5060 Ti et 5050 peut ainsi être dressé.

Le ventilateur de la RTX 5070 Founder’s Edition, pour illustration // Source : Frandroid

Nvidia a déjà lancé ses RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070 sur le haut de gamme. Vous connaissez la musique, il lui reste maintenant à investir le milieu et l’entrée de gamme avec ses RTX 5060 Ti, 5060 et 5050.

Depuis plusieurs semaines les rumeurs s’agglutinent à propos de ces trois références, et aujourd’hui plus de détails parviennent jusqu’à nous au sujet de la RTX 5060 en particulier. Ces informations, qui émanent du leaker Kopite7kimi, souvent bien renseigné, s’avèrent suffisamment cohérentes pour être prises au sérieux.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD en 2025 ?

La RTX 5060 se dévoile (officieusement)

On apprend que la RTX 5060 serait schématiquement une RTX 5060 Ti castrée. On y trouverait notamment un nombre de cores CUDA réduit de 17 % environ, pour atteindre 3840 coeurs (contre 4608 cores CUDA pour la RTX 5060 Ti).

Dans la même idée, le TGP serait ici réduit d’environ 30 W pour se limiter à 150 W sur la RTX 5060 « classique ». Cette dernière développerait ainsi entre 15 et 20% de performances en moins que la RTX 5060 Ti, tout en embarquant tout de même 25% de coeurs CUDA en plus que l’actuelle RTX 4060.

La GeForce RTX 5060 serait par ailleurs limitée à 8 Go de GDDR7 seulement, montés sur un bus 128-bit. Seule la RTX 5060 Ti profiterait ainsi d’une variante 16 Go de VRAM (en 128-bit là aussi).

Très concrètement, la RTX 5060 Ti se destinerait au jeu en 1440p, en particulier dans le cas de cette version 16 Go. Elle permettrait par ailleurs à Nvidia de concurrencer frontalement la future AMD Radeon RX 9060 XT, souligne VideoCardz, tandis que la RTX 4060 se positionnerait assez logiquement en face de la Radeon RX 9060.

La RTX 5050, quant à elle, se restreindrait aussi à 8 Go de VRAM en 128-bit, mais en restant sur l’ancienne génération de mémoire GDDR6, moins bien lotie côté bande-passante. Cette référence s’orienterait par conséquent vers le gaming en 1080p. On y trouverait en outre un total de 2560 coeurs CUDA seulement, tandis que son enveloppe thermique nous est (pour l’instant) donnée à 130 W.