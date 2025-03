AMD confirme les Radeon RX 9060 et donne une date de sortie pour jouer sans se ruiner

Bonne nouvelle pour les joueurs : AMD vient de confirmer l’arrivée prochaine des cartes graphiques Radeon RX 9060 qui devraient être bien plus abordables que les grandes sœurs RX 9070. On a même une date de sortie approximative.

AMD Radeon RX 9070 (XT)

AMD vient tout juste de dévoiler les caractéristiques techniques et les prix de ses nouvelles cartes graphiques, les Radeon RX 9070 et RX 9070 qui démarrent à partir de 549 dollars pour la première et 599 dollars pour la seconde. Elles viennent clairement affronter les RTX 5070 et RTX 5070 Ti de Nvidia.

Mais pour les joueurs qui ne veulent pas dépenser un tiers de SMIC dans une carte graphique, AMD vient de dévoiler en partie la solution. Il s’agit du futur GPU Radeon RX 9060 qui sortira au cours du deuxième trimestre 2025. L’information est officielle, puisqu’elle a été communiquée par AMD lors d’un évènement qui se déroulait en Chine. Tout cela a été filmé (en chinois) et relayé par le célèbre média spécialisé Videocardz.

Pour le moment, aucun détail n’a filtré, que ce soit sur les caractéristiques techniques ou les prix. On imagine l’utilisation du GPU Navi 44 en lieu et place du Navi 48 de la série RTX 9070. Quoi qu’il en soit, cette carte graphique devrait être bien plus abordable que ses grandes sœurs. Elle remplacera la RX 7600 actuelle, vendue autour de 300 euros.

Elle aura face à elle la RTX 5060 de Nvidia qui est censé arriver en avril. On peut aussi s’attendre à une Radeon RX 9060 XT pour venir faire de l’ombre à la future RTX 5060 Ti du géant de Santa Clara et remplacer la RX 7600 XT vendue autour de 370 euros.

Les premières rumeurs de prix annoncent entre 350 et 450 euros pour la première et 430 et 475 euros pour la seconde. On imagine bien AMD viser un peu plus bas, pour proposer un meilleur rapport qualité / prix que Nvidia.

Il est également très probable que les future Radeon RX 9060 et 9060 XT soient compatibles avec la nouvelle technologie FSR 4 qui promet de rattraper son retard sur le DLSS de Nvidia grâce à l’utilisation du machine learning via l’intelligence artificielle.