Avec une RTX 5050, Nvidia pourrait sacrifier une caractéristique clé pour rester accessible

Nvidia serait loin d’en avoir terminé avec ses cartes graphiques Blackwell. Une ultime carte graphique d’entrée de gamme serait dans les cartons et ferait l’impasse sur une caractéristique clé de cette nouvelle génération.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La descente en gamme se fait progressivement pour les constructeurs de cartes graphiques. Nous évoquions récemment les dernières rumeurs concernant les gammes RTX 5060 chez Nvidia et RX 9060 chez AMD.

Si ces dernières visent des profils de puissance et des segments tarifaires plus mesurés, une autre gamme pourrait aussi s’inviter pour conclure ces nombreux lancements successifs de cartes graphiques.

Une rumeur a émergé ce week-end concernant le retour d’un modèle de GPU Nvidia à très bas prix : une GeForce RTX 5050 qui ferait un gros sacrifice pour rester acessible.

La RTX 5050 abandonnerait la mémoire GDDR7

L’information nous vient du site Benchlife (via VideoCardz), généralement bien informé sur le sujet. Après qu’une mention de la RTX 5050 soit publiée par le site Wccftech la semaine dernière, le média chinois nous fait part d’un choix important de la part de Nvidia.

La RTX 5050 serait en effet la seule carte graphique de toute la génération Blackwell à conserver un pool mémoire vidéo en GDDR6 et non GDDR7 comme le reste de la gamme. Cette régression vise avant tout à réduire les coûts pour le marché ultra compétitif des GPU à moins de 300 euros.

La RTX 5050 évoquée embarquerait 8 Go de VRAM et serait en direct concurrence avec l’offre d’Intel et ses Arc Battlemage B570 / B580. Sauf que ces dernières proposent respectivement 10 et 12 Go de mémoire vidéo pour une meilleure polyvalence en 1440p.

On ne sait pas si Nvidia compte proposer des variantes plus musclées pour rivaliser avec Intel sur ce point, mais on peut s’attendre à une belle concurrence sur le véritable marché de l’entrée de gamme en avril.