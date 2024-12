Intel dévoile Arc Battlemage : deux nouvelles cartes graphiques aux tarifs hyper compétitifs pour le jeu en 1440p

Comme prévu, Intel a dévoilé ce 3 décembre un duo de nouvelles cartes graphiques Intel ARC « Battlemage » sous architecture Xe2. Taillées avant tout pour l’IA et le gaming en 1440p, ces deux GPUs bénéficient également d’une sérieuse montée en gamme de la technologie XeSS d’Intel.

Voici l’Intel ARC B580 // Source : Intel

La rumeur disait donc vrai, Intel avait bien, non pas une, mais deux nouvelles cartes graphiques « Battlemage » à nous montrer en ce début décembre. La firme vient de présenter en détail ses nouvelles Arc B580 et B570, deux nouveaux GPUs positionnés sur l’entrée de gamme.

En l’occurrence, l’Intel ARC B580 se présente comme une alternative à la très populaire Nvidia GeForce RTX 4060, mais aussi à l’AMD Radeon RX 7600, avec un prix fixé à 249 dollars outre-Atlantique (on peut s’attendre à un tarif légèrement inférieur à 300 euros en France), et une date de lancement prévue le 13 décembre prochain.

Plus accessible, l’Intel ARC B570 arrivera pour sa part un peu plus tard, le 16 janvier 2025, avec un tarif annoncé cette fois à 219 dollars aux États-Unis (vraisemblablement plus proche des 250 euros en France).

Source : Intel Source : Intel Source : Intel

Au travers de ces deux nouvelles références, Intel mise principalement sur le rapport performances / prix, tant pour les joueurs intéressés par le jeu en définition 1440p (qui gagne de plus en plus de terrain face à la définition Full HD selon les derniers sondages Steam), que pour les structures désireuses d’acquérir des GPUs efficaces en IA.

Avec ces nouveaux GPUs Xe2, la firme promet notamment d’avoir peaufiné la gestion du ray-tracing, mais assure également avoir amélioré les performances énergétiques. Par rapport à sa précédente génération de cartes graphiques, Intel évoque ainsi jusqu’à 70% de performances par cœur en plus, et une hausse de 50% des performances par watt.

Le XeSS nettement amélioré

Ces efforts, Intel les couple à une montée en gamme intéressante de sa technologie de suréchantillonnage (supersampling) XeSS. Avec la nouvelle version de cette alternative au très fermé DLSS de Nvidia, Intel annonce par exemple +47% de performances sur sa nouvelle ARC B580 pour jouer en 1440p.

Source : Intel Source : Intel

Le XeSS2, de son petit nom, fonctionne par ailleurs désormais comme une solution 3-en-1, avec le suréchantillonnage pour la qualité graphique, la génération d’image (frame generation) pour la doper la fluidité, et un nouveau traitement anti-latence pour limiter les effets néfastes de la génération d’images sur ce terrain, notamment lors de parties en ligne. Avec ce traitement, Intel promet jusqu’à 45% de réactivité en plus.

Pour l’instant, le XeSS2 est annoncé sur une poignée de titres seulement (dont Assassin’s Creed Shadow, Robocop Rogue City, F1 24 ou encore Dying Light 2), mais plus de jeux deviendront bien sûr compatibles par la suite.

Source : Intel

Aussi bien qu’une RTX 4060… pour moins cher ?

Quant au cœur de cette annonce, disons qu’il suscite autant d’espoirs pour le petit monde des cartes graphiques abordables, que d’interrogations.

Comme pressenti, l’Intel ARC B580 embarque 20 cœurs Xe2, mais à une fréquence finalement limitée à 2670 MHz sur le modèle de référence. Intel mise par ailleurs sur 12 Go de GDDR6 montés sur un bus 192-bit, et sur un TGP annoncé à 190 W. L’ARC B580 dispose par ailleurs de 20 unités de traçage de rayons, 5 couches de rendu et 160 moteurs XMX voués à l’IA.

Ces différentes caractéristiques lui permettent de surclasser en moyenne de 24% les performances de l’ARC A750 en 1440p / Ultra, et de 10% les performances de la Nvidia GeForce RTX 4060 dans les mêmes conditions, selon Intel. Intel promet également que sa nouvelle carte graphique est en mesure de dépasser la RTX 4060 en ray tracing.

Une promesse que l’on prendra tout de même avec de grosses pincettes en attendant les premiers tests indépendants.

Source : Intel

Notons également qu’Intel est pour l’instant très (très) discret sur les performances de son autre GPU. Dans l’immédiat, l’ARC B570 n’est présente sur aucun tableau comparatif, et les documents qu’Intel nous a fournis n’en font mention que pour en préciser les principales spécifications techniques, le prix et la date de lancement.

Source : Intel

On sait donc qu’elle embarquera pour sa part 18 cœurs Xe2, cadencés à 2500 MHz sur la version de référence. On y trouvera pour le reste 10 Go de mémoire vidéo en GDDR6 montés ici sur un bus 160-bit, le tout pour un TGP annoncé à 150 W. L’ARC B570 disposera enfin de 18 unités de traçage de rayons, de 5 couches de rendu et de 144 moteurs XMX voués à l’IA.

On espère désormais qu’Intel se montrera plus bavard à son sujet d’ici au 16 janvier, date de son lancement.