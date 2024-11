Intel Arc B580 : on sait maintenant quand ce nouveau GPU « Battlemage » arrivera

Intel lancera bien de nouvelles cartes graphiques, sous architecture Battlemage, en décembre. On sait désormais quelles dates précises sont prévues pour l’annonce et la commercialisation de ces nouveaux GPUs.

Voici l’ASRock Challenger Arc B580, l’une des premières versions apparues en ligne // © ASRock

Nous vous en parlions en début de semaine, Intel prépare au moins une nouvelle carte graphique sous architecture « Battlemage ». Baptisée Intel Arc B580, cette dernière était d’abord pressentie pour la fin d’année sans plus de précision, puis pour le mois de décembre. On sait désormais quand cette nouvelle puce sera annoncée, et quelle sera sa date précise de commercialisation.

Ces informations nous viennent du site spécialisé VideoCardz qui a pu mettre la main sur le plan de route d’Intel pour la commercialisation de ses nouvelles cartes graphiques. Cartes graphiques au pluriel, car il s’avère qu’en parallèle de sa B580, dont nous parlons depuis des semaines, le groupe commercialiserait également un modèle B570… qui avait globalement moins fait parler de lui. Ces deux références s’appuieraient bien sur un GPU Xe2-HPG.

Intel Arc Battlemage : coup d’envoi dès la semaine prochaine ?

En l’occurrence, trois dates seraient à noter sur le calendrier :

Le 3 décembre Intel présenterait ses deux nouvelles cartes graphiques

Intel présenterait ses deux nouvelles cartes graphiques Le 12 décembre , Intel donnerait le coup d’envoi à la commercialisation des deux cartes, et lèverait également l’embargo en vigueur sur les tests de leur version de référence. La presse pourra alors commencer à s’exprimer sur leurs performances.

, Intel donnerait le coup d’envoi à la commercialisation des deux cartes, et lèverait également l’embargo en vigueur sur les tests de leur version de référence. La presse pourra alors commencer à s’exprimer sur leurs performances. Le 13 décembre, Intel lèverait l’embargo imposé cette fois sur les versions tierces des deux cartes (celles fabriquées par les partenaires du groupe, comme ASRock).

Nous devrions donc savoir très prochainement de quoi il retourne. Et selon toute logique, Intel se concentrera sur le segment entrée de gamme avec ces deux références.

Côté specs, le modèle B580 regrouperait 20 cœurs Xe2 cadencés à 2,8 GHz, et 12 Go de GDDR6 montés sur un bus 192-bit. Cette carte est pressentie aux environs de 249 dollars outre-Atlantique. Le modèle B570 devrait pour sa part embarquer 18 cœurs Xe2 et être en mesure de gérer le standard PCIe Gen 5.0. À ce stade, on ignore toutefois le reste de sa fiche technique.