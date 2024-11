Intel grillerait la priorité à Nvidia et AMD en dévoilant de nouveaux GPU dès le mois prochain

Une nouvelle fuite d’informations suggère qu’Intel pourrait présenter ses nouveaux GPUs « Battlemage » le mois prochain. En les matérialisant dès décembre, le groupe prendrait alors de vitesse Nvidia et AMD.

Intel pourrait dégainer le premier avec ses puces Battlemage // Source : Intel

Intel serait bien dans les starting-blocks pour nous présenter de nouveaux GPU. La chose se confirme tranquillement alors qu’une nouvelle fuite d’information — en provenance cette fois du leaker (et mineur de cryptomonnaies) Tomasz Gawroński –, laisse entendre que la firme aurait effectivement des choses à nous dire le mois prochain.

Sur X, l’intéressé a partagé une image de teasing provenant du blog japonais Gazlog. S’il est difficile à ce stade de confirmer à 100% l’authenticité de ce visuel, ce dernier fait état d’une présentation de GPUs Intel ARC « Battlemage » en décembre 2024. Une piste plausible, corroborée par de précédentes fuites, mais aussi par le récent passage d’une carte graphique « Battlemage » sur Geekbench.

On restera néanmoins prudents : à ce stade, Intel n’a toujours pas communiqué de manière officielle sur le lancement de ses premières cartes dédiées « Battlemage »… ce qui paraît tout de même surprenant si nous sommes bien à un mois seulement de leur arrivée sur le marché.

Intel quasi prêt à renouveler son offre GPU sur PC de bureau ?

Précisons quoi qu’il en soit que ce lancement concernerait bien l’offre desktop d’Intel, et donc les cartes graphiques de bureau du groupe. L’architecture GPU « Battlemage » a en effet déjà été ajoutée au lineup d’Intel, mais discrètement, au travers des iGPUs « Xe2 » intégrés au nouveaux processeurs mobiles Intel « Lunar Lake » (alias les Core Ultra 200V).

https://twitter.com/GawroskiT/status/1857504060246831464

Dans le détail, Intel aurait trois GPUs « Battlemage » sous le coude : les Arc BMG-31, Arc BMG-20, et Arc BMG-G10 ; et l’on apprenait il y a peu que le modèle le plus haut de gamme (BMG-31) disposerait d’un maximum de 32 coeurs graphiques Xe2.

Les premiers benchmarks apparus en ligne laissent par ailleurs entendre que ces nouvelles puces seraient en mesure de concurrencer efficacement les solutions RDNA 3.5 d’AMD. En revanche, elles accuseraient toujours un retard notable face aux cartes actuelles de Nvidia et pourraient avoir du mal à rivaliser pleinement face aux nouvelles puces RDNA 4, attendues d’ici quelques mois chez AMD.

Pour Intel, le lancement (comprenez la réception critique et commerciale) des cartes « Battlemage » déterminera probablement l’avenir de sa division graphique. Compte tenu de ses importantes difficultés financières, on voit mal comment la firme pourrait continuer à investir sur ce terrain en cas d’échec de cette prochaine génération de GPUs de bureau.

Notons enfin qu’en commercialisant ces nouvelles puces GPU dès décembre, Intel prendrait un avantage sur Nvidia et AMD en s’assurant une belle exposition juste avant les fêtes. Reste toutefois à savoir quelle sera la réponse de Nvidia et AMD, qui doivent annoncer leurs cartes graphiques Blackwell et RDNA4 respectives dès le début d’année 2025.