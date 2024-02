La future botte secrète d’Intel pour améliorer la qualité d’image en jeu

On sait désormais qu'Intel est à l'ouvrage sur une nouvelle technologie permettant d'affiner, par zone et de manière intelligente, les graphismes en jeu. Cette nouveauté serait notamment incluse dans la solution graphique Xe2 des futures puces mobiles Lunar Lake.

Lunar Lake, c’est le nom de l’architecture qu’Intel utilisera pour ses futurs processeurs mobiles, et l’on sait désormais qu’elle s’armera d’une technologie intéressante, capable d’améliorer la qualité graphique de nos jeux. C’est ce que rapporte VideoCardz. Le site spécialisé explique que l’iGPU intégré aux futurs processeurs mobiles d’Intel (voués notamment aux PC ultrabooks et aux consoles de jeu portables) pourra prétendre à une technologie d’adaptative sharpening beaucoup plus intelligente que ce que l’on connaît actuellement chez Intel.

Cette technologie permettra aux développeurs (mais apparemment aussi aux utilisateurs) de sélectionner, dans la scène rendue par le GPU, une zone sur laquelle le traitement d’affinage mérite d’être appliqué. L’idée ? Éviter de traiter l’intégralité de l’image lorsque cela n’est pas nécessaire. Il sera ainsi possible de booster la netteté des graphismes seulement au premier plan (par exemple), sans pour autant étendre ce traitement à l’arrière-plan (qui ne nécessite pas autant de netteté).

Une technologie disponible en jeu, mais pas seulement

Cette approche devrait permettre d’améliorer la qualité graphique en jeu, mais pas seulement. En effet, d’après un ingénieur d’Intel, elle bénéficierait aussi à l’OS et à certains logiciels — vraisemblablement créatifs. Ce nouveau traitement ciblé de l’image serait pour le reste géré par le Display Engine d’Intel et proposé avec la nouvelle solution graphique Xe2-LPG, intégrée aux futures puces Lunar Lake.

Intel explique enfin que cette méthode serait très peu consommatrice d’énergie et qu’elle aurait aussi pour atout de mobiliser peu de ressources. Un double avantage crucial pour une technologie vouée, au moins dans un premier temps, à des puces mobiles.

Pour rappel, les processeurs à basse consommation Lunar Lake devraient arriver sur le marché plus tard cette année, probablement à la rentrée ou durant l’automne. Ces derniers seraient d’ailleurs commercialisés peu ou prou en parallèle des processeurs de bureau Arrow Lake, qui se contenteront pour leur part d’iGPUs Xe-LPG plus anciens.