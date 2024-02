Une nouvelle console portable pourrait voler la vedette à la MSI Claw

Connu outre-Rhin pour ses ordinateurs portables, ses périphériques et ses accessoires, l'allemand Tulpar a dévoilé cette semaine une console de jeu portable dont la motorisation est signée Intel... tout comme une certaine MSI Claw.

Les puces Intel Meteor Lake se frayent un chemin sur une console portable supplémentaire. Après l’annonce de la MSI Claw en janvier, mais aussi la présentation de la OneXPlayer X1, rapidement après, Intel indique que ses nouveaux processeurs mobiles assureront également la motorisation d’une console portable chez le constructeur allemand Tulpar, principalement connu pour ses PC portables, ses périphériques et ses accessoires.

Dévoilée cette semaine lors de l’IEM 2024, en Pologne, cette console reste encore assez mystérieuse. Des images partagées par Intel nous permettent néanmoins de découvrir un design massif, et une console au moins aussi encombrante qu’une MSI Claw ou un Asus ROG Ally. La conception de cette console a toutefois cela d’intéressant qu’elle ne serait pas le fruit d’un développement interne chez Tulpar. Le fabricant aurait en effet repris à son compte, sous licence, un design émanant à l’origine de constructeur chinois Emdoor, connu pour fabriquer en marque blanche certains de ses produits.

Une nouvelle console portable Meteor Lake chez Tulpar

Comme le souligne WCCFTech, on ignore encore la fiche technique précise de la console de Tulpar. Cela étant dit, il est possible de se tourner vers l’Emdoor EM-GP080MTL, sa cousine chinoise, pour en savoir plus. Cette dernière s’appuie pour sa part sur une puce Meteor Lake H, configurée de manière à osciller entre 20 et 35 W en fonction des conditions d’alimentation et du mode de performances choisi.

A new handheld pc is approaching. The Tulpar brings gaming on the go! #IEM

@tulparnotebook #ForSerious pic.twitter.com/rDgxu7b1AS — Intel Gaming (@IntelGaming) February 11, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La petite machine d’Emdoor profite par ailleurs d’une solution graphique Intel Arc 5, qui est être capable de délivrer une expérience de jeu convenable en 1080p, définition native de l’écran de 8 pouces installé sur la console. Cette dernière adopte par ailleurs 32 Go de RAM en LPDDR5 et jusqu’à 2 To de SSD en PCIe Gen 4, au travers d’une barrette M2 2280 intégrée. Autant de caractéristiques que l’on devrait logiquement retrouver sur la console de Tulpar.

Notez qu’on ignore aussi le prix de cette nouvelle venue sur le secteur des consoles portables sous Windows, mais il y a tout de même une bonne nouvelle à retenir : si Tulpar a pu reprendre à son compte le design d’Emdoor pour lancer une machine à ses couleurs, il y a fort à parier que d’autres consoles basées sur le même design arriveront par la suite sur le marché. Affaire à suivre.