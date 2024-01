MSI Claw : MSI annonce sa première console portable pour supplanter le Steam Deck et la ROG Ally

MSI a profité du salon CES 2024 de Las Vegas pour annoncer sa première console portable, la MSI Claw, qui embarque l'architecture Intel Core Ultra.

Très implanté sur le marché des PC portables pour le jeu, avec ses gammes Titan, Stealth ou encore Raider, MSI se lance désormais dans l’aventure des consoles portables avec la MSI Claw tournant sur Windows 11.

Après Asus et sa Rog Ally, on s’attendait à ce qu’un autre constructeur de composants et périphériques PC propose sa propre machine nomade pour le jeu. Et visiblement, MSI compte corriger les principaux reproches faits à ses concurrents.

Une des premières consoles portables avec processeur Intel Core Ultra

AMD reste largement sur-représenté dans les consoles, qu’elles logent dans votre salon ou qu’elles soient portables (PS5, Xbox Series, Steam Deck, Rog Ally…). Mais suite aux dernières annonces d’Intel concernant son architecture Meteor Lake, il semblerait que cela pourrait progressivement changer.

À commencer par la MSI Claw, qui au sein de son APU peut intégrer un processeur Intel Core Ultra 7 couplé à une carte graphique Intel Arc. Pour le reste, la console pourra proposer jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 (deux fois plus que ses concurrentes) et un stockage NVMe configurable jusqu’à 1 To.

On a vraiment hâte de voir ce qu’une console portable avec une telle architecture a dans le ventre et si les progrès d’Intel dans le domaine de l’efficacité énergétique, et donc de la performance par watt, vont payer dans ce marché florissant. Et si la console tourne sur Windows 11, elle proposera aussi son propre émulateur Android via l’application MSI App Player, pour aussi jouer à des jeux mobiles sur votre Claw.

La MSI Claw va proposer un écran 7 pouces en définition Full HD (1920 x 1080) pouvant monter jusqu’à 120 Hz de fréquence de rafraichissement. Petite déception, il s’agit ici d’une dalle IPS, certes lumineuse (500 nits en pic), mais non Oled, ni HDR, à l’instar du récent Steam Deck OLED. On peut cependant espérer un écran LCD de la même qualité que l’Asus ROG Ally, qui avait surpassé sans mal celui du premier Steam Deck.

L’IA au service des performances et de l’autonomie

L’année 2024 sera celle de l’IA pour les PC, mais aussi les consoles. MSI a notamment communiqué sur les principaux défauts de ses concurrents dans le domaine : la surchauffe, l’autonomie et l’écosystème manquant de cohérence.

La MSI Claw intègrera le AI Engine, nouvelle technologie du constructeur qui pourra s’occuper intelligemment de la gestion thermique de la console, pour favoriser son refroidissement, mais aussi son autonomie en plein jeu. On reste ici dans la promesse marketing, on jugera évidemment sur pièce une fois l’appareil en main.

MSI Claw proposera d’ailleurs une batterie de 53 WHr, légèrement plus grande que celle du Steam Deck OLED (50 WHr) et encore plus que celle de l’Asus ROG Ally (40 WHr). Cela se soldera par un poids bien plus conséquent de 675 g, contre 640 pour le Steam Deck OLED. Avec cette batterie et l’efficacité de l’architecture Intel Core Ultra, MSI promet une autonomie 30 % supérieure à ses concurrents sur les jeux les plus gourmands.

Fiche technique MSI Claw A1M

CPU Intel Core Ultra 5

Intel Core Ultra 7 (16c, 22t jusqu'à 4,8 GHz) GPU Intel Arc Graphics (8 coeurs Xe à 2,25 GHz) Mémoire Jusqu'à 32 Go de LPDDR5 Stockage 1 x SSD M.2 2230 PCIe Gen4 x4 NVMe Écran 7" Full HD (1920 x 1080), Dalle LCD (IPS), 120 Hz, 500 nits Connectivité Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 (USB-C) Système Windows 11, Android (émulation) Batterie 53 WHr Dimensions 294 (L) x 117 (l) x 21,2 (H) mm Poids 675 g

Sur le reste de la fiche technique, la MSI Claw intègrera la norme Wi-Fi 7 (bon point pour le cloud gaming) ainsi que le support du Thunderbolt 4 afin de connecter un dock à la console, mais aussi des périphériques comme un SSD ou même un eGPU. Ce port sera aussi compatible DisplayPort pour afficher le contenu de la console sur un écran externe.

MSI n’a pas encore annoncé de date de sortie ni de tarif pour la MSI Claw, mais celle-ci devrait arriver courant du premier trimestre à un tarif bien supérieur aux Steam Deck et ROG Ally selon nos informations.