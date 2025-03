Vous attendez la GeForce RTX 5060 ? Il faudra être encore patient

En dépit de sa conférence GTC tenue cette semaine, Nvidia n’a pas pipé mot de ses nouvelles RTX 5060 / 5060 Ti. En l’état, un lancement en mars semble désormais complètement exclu.

La Nvidia GeForce RTX 5070, pour illustration // Chloé Pertuis pour Frandroid

Que ce soit en version de bureau ou en version mobile, la famille RTX 5000 « Blackwell » n’est toujours pas complète.

À la liste des membres absents de la nouvelle fratrie de cartes graphiques Nvidia, nous pensons en premier lieu au couple RTX 5060 / RTX 5060 Ti, que de nombreux observateurs attendaient en mars… et que nous n’avons toujours pas eu le plaisir de découvrir, alors même que la fin du mois approche.

Malgré la conférence GTC, son grand événement annuel tenu cette semaine, Nvidia n’a pas communiqué sur ces deux nouvelles cartes. Du moins pas en public. Car si l’évènement s’avère en effet peu adapté aux annonces Gaming, on apprend que la firme aurait quand même évoqué le cas des RTX 5060 auprès de ses partenaires AIB.

RTX 5060 / 5060 Ti : un lancement de nouveau repoussé ?

Selon Board Channels (via VideoCardz), un forum chinois où interviennent certains partenaires de distribution de cartes graphiques, Nvidia a fait passer le mot qu’un nouveau « report » était prévu pour les RTX 5060 / 5060 Ti. Un report en l’occurrence officieux, puisqu’aucune date de sortie publique n’avait officiellement été communiquée par la marque pour ces deux cartes.

Source : Board Channels via VideoCardz

Quoi qu’il en soit, on découvre que les partenaires AIB de Nvidia s’attendent désormais à une commercialisation mi-avril pour la RTX 5060 Ti (que ce soit pour la version 8 Go ou la version 16 Go) ; tandis que la RTX 5060 (8 Go) arriverait pour sa part mi-mai.

Un créneau de lancement plutôt cohérent au regard d’autres fuites évoquant, aussi, le mois de mai pour le lancement des premiers PC portables sous RTX 5060 mobiles. Affaire à suivre…