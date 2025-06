Test Logitech G522 LightSpeed : un casque confortable doté d’un excellent microphone

Le casque gaming Logitech G522 se positionne dans la moitié haute de la gamme du constructeur. Reprenant un design proche des G722 et G335, il intègre un certain nombre de nouveautés qui traduisent une belle montée en gamme par rapport à ces précédents modèles.

Sans ordre particulier, le G522 entre en scène avec une nouvelle conception interne qui promet une expérience sonore convaincante. Ces améliorations se poursuivent jusqu’au microphone, lui aussi plein de promesses. Logitech n’oublie pas les joueurs console et mobile avec l’ajout d’une mémoire interne permettant au casque de conserver ses réglages sans nécessité de logiciel supplémentaire lorsqu’il est utilisé en Bluetooth.

Ce tout nouveau casque est proposé au prix conseillé de 170 euros. Un tarif relativement élevé, mais finalement en phase avec la montée en gamme du produit. Il ne lui reste plus qu’à respecter toutes ses promesses et c’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle Logitech G522 Lightspeed Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 90 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 290 g Fiche produit

Comme un air de déjà-vu, mais en mieux

Logitech reprend ici la recette introduite il y a déjà quelques années avec le G733. Le casque propose ainsi une conception suspendue construite autour d’un arceau en plastique très souple complété par un bandeau en tissu élastique reposant sur le haut du crâne. L’ajustement du casque peut alors se faire en modifiant les points d’ancrage du bandeau, et par ailleurs en coulissant les oreillettes de quelques centimètres.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

C’est sans grande surprise que le plastique est “mis à l’honneur” sur ce G522. La totalité de notre modèle de test se pare d’un plastique noir (à 27 % issu de plastique recyclé). Dans cette finition, il a l’avantage d’offrir un rendu plus premium que le bleu électrique que nous retrouvions sur notre exemplaire du G735. Seuls le bandeau en tissu et l’éclairage RGB viennent apporter un peu de couleur et de vie à l’ensemble.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La zone de contact entre l’arceau et les oreillettes est donc cerclée d’un insert translucide en renfoncement de la coque. Cet espace accueille un éclairage RGB multizone convaincant, mais toujours très dispensable sur un casque. Un tel ajout a au moins le mérite de donner un peu plus de personnalité au casque.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

C’est l’oreillette gauche qui accueille la totalité des boutons et de la connectique du G522. Le bouton d’alimentation du G733 a ici été remplacé par un commutateur coulissant, plus pratique. La très agréable molette de contrôle du volume est quant à elle accompagnée d’un bouton permettant de basculer sur la liaison Bluetooth ainsi que d’un autre permettant de couper la captation du microphone.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le microphone, justement, est amovible. Un choix discutable puisqu’il est donc impossible de le replier le long de l’arceau. Cela présente néanmoins l’avantage de faciliter l’utilisation du casque en déplacement, là où le microphone n’est pas forcément indispensable. La perche est quant à elle suffisamment longue, mais aurait gagné à être un peu plus rigide pour mieux rester en place. Elle intègre par ailleurs une LED rouge qui indique que le microphone est coupé.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Du côté des pavillons, on profite de coussinets au rembourrage généreux et recouverts d’un tissu très agréable. Surtout, ils sont larges et laisse de la place aux oreilles. Une fois vissé sur la tête, le Logitech G522 se révèle très confortable, même pour les têtes les plus volumineuses. On peut ici remercier sa conception suspendue, ses coussinets confortables et son poids d’à peine plus de 290 g.

Une triple connectivité en standard, associée à une bonne autonomie

Cela devient progressivement la norme pour les casques de jeu, et le G522 n’y fait pas exception en proposant une triple connectivité. Le joueur privilégiera la liaison 2,4 GHz “LightSpeed” pour le jeu sur PC, mais profitera aussi du Bluetooth pour une utilisation en déplacement. Enfin, le port USB C, en plus de permettre la charge de la batterie, permet une utilisation filaire du casque.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Sans grande surprise, la liaison LightSpeed s’est révélée parfaitement fiable lors de notre test. Nous n’avons constaté aucune coupure et aucun problème de portée puisque le casque peut continuer à être utilisé, même à plusieurs mètres du récepteur. À noter que la connexion Bluetooth 5.3 ne peut pas être utilisée en simultanée et qu’il faudra impérativement basculer manuellement vers cette dernière à l’aide du bouton dédié.

Logitech promet jusqu’à 90 heures d’écoute continue avec l’éclairage RGB désactivé et environ 40 heures lorsque ce dernier est allumé. Nos mesures tendent à confirmer cette promesse puisqu’il nous a été possible d’amener le casque à approximativement 40 heures d’autonomie totale, sur une seule charge, avec ses paramètres par défaut et un niveau d’écoute moyen.

Un microphone particulièrement performant

Le G522 est étonnamment raisonnable en basses fréquences et va quelque-peu à contre-courant de ce que proposent bien souvent les casques de jeu. Sans se montrer vraiment en retrait, le bas du spectre ne s’impose pas autant qu’on l’aurait souhaité sur un casque de jeu. Cela affecte logiquement le ressenti en jeu, qui manque ainsi d’ampleur et de profondeur.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Un manque d’équilibre se fait en revanche entendre sur le reste du spectre, et ce sont principalement les voix qui en souffrent et ont tendance à manquer de chaleur et avoir cet effet compressé peu agréable. Rien qui ne soit pas améliorable grâce à l’égaliseur de G Hub cependant.

En clair, le G522 n’offre pas la prestation sonore la plus convaincante et manque globalement de personnalité. L’ambiance sonore des jeux et des films peine à s’exprimer pleinement. On aura aussi tendance à vouloir pousser le volume un peu trop fort pour réellement ressentir tous les effets sonores. Pour autant, le casque propose une bonne stéréophonie qui participe à la bonne perception de la provenance des sons.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

À noter que le casque embarque une licence DTS Headphone X qui lui permet de profiter d’un son surround virtuel à l’aide de l’application éponyme. Le rendu est d’ailleurs plutôt convaincant et améliore sensiblement l’immersion et la perception de la scène sonore.

Le microphone intégré offre quant à lui une captation vraiment qualitative et qui rappelle ce qu’on a déjà pu entendre sur d’autres modèles de la marque. L’enregistrement est particulièrement clair et sans défaut marqué, s’approchant même du rendu d’un microphone de bureau. Sur ce point, le G522 fait mieux que l’immense majorité de ses concurrents et propose l’un des meilleurs microphones dans sa tranche de prix.

Des réglages axés sur l’audio et disponibles sur mobile

Le logiciel maison G Hub permet d’ajuster les paramètres du G522 et d’autres périphériques de la marque. L’interface est toujours aussi claire et pratique, tout en proposant tous les réglages indispensables à un bon casque de jeu. On y retrouve pour commencer un égaliseur à 10 bandes autorisant l’ajustement du gain et du facteur Q. Plusieurs profils sont déjà configurés, mais on conserve la possibilité de créer nos propres réglages.

Le microphone profite des fonctionnalités avancées Blue VO!CE et profite lui aussi du même égaliseur ainsi que de paramètres dédiés tels que des filtres, compresseurs et noise gate. Logitech G propose toujours à jour l’une des solutions les plus complètes pour ajuster la captation des microphones de ses casques.

Enfin, on dispose évidemment d’un onglet dédié à la personnalisation de l’éclairage RGB ainsi qu’un menu permettant de créer une banque de son à diffuser au travers de l’entrée audio du microphone. Un module plutôt dédié aux streamers et franchement dispensable. Surtout, le G522 s’équipe d’une mémoire intégrée, qui permet d’y stocker les profils, qui peuvent également être associés à des jeux ou des applications.

Un ajout simple, mais finalement très pratique lorsque le casque est utilisé sans G Hub. D’autant que les joueurs consoles et mobiles pourront aussi profiter de l’application mobile dédiée, qui permet notamment d’ajuster les deux égaliseurs du G522. Le casque est ainsi compatible avec Windows, Mac OS, la PlayStation 5 et logiquement, tous les appareils compatibles Bluetooth.

Prix et disponibilité du casque Logitech G522 LightSpeed

Le casque Logitech G522 LightSpeed est disponible au prix conseillé de 170 euros.