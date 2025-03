Voici le pack ultime pour les pilotes virtuels : -110 € sur le volant + le casque Logitech, compatibles PlayStation et PC

Si vous aimez rouler cheveux aux vents dans Gran Turismo, dans WRC Generations ou dans DiRT Rally pour ne citer qu’eux, ce pack à 199,99 euros chez Cybertek devrait faire vibrer le V8 qui est en vous.

C’est une combinaison qui fonctionne bien puisque d’un côté vous avez le Logitech G29, pour les amateurs de simracing, qui est composé d’un pédalier et d’un volant à retour de force dont le succès ne démérite pas depuis 2015. Si vous jouez sur PC ou PlayStation, de la 3ᵉ à la 5ᵉ génération et que vous n’avez pas un budget illimité, vous avez là un bon compromis, accompagné d’un casque de bonne facture, le Logitech G435, que vous retrouvez avec une économie de 35% chez Cybertek.

Les points forts du pack Logitech

Un volant et des pédales de bonne facture, avec un bon retour de force

Tous les produits de ce pack sont compatibles PlayStation et PC

La double connectivité du casque et l’absence de latence

En temps normal, un pack comme celui-ci coûte plutôt 309,99 euros. Avec cette réduction de 35% chez Cybertek, vous pouvez obtenir ces trois produits pour 199,99 euros.

Le volant et les pédales Logitech G29 : un retour de force qui décoiffe

Avec le kit simracing G29, Logitech reprend la base du G27 en ajoutant bien sûr des nouveautés pour coller au standard moderne. Conçu, de base, pour PlayStation 3, il est depuis compatible PlayStation 4 et même PlayStation 5, en plus du PC. Vous retrouvez donc les boutons Share et Options, en plus de la croix directionnelle, de boutons +/- et d’une molette centrale

La technologie de retour de force repose sur deux moteurs et un entraînement par engrenages hélicoïdaux. La roue conserve un noyau central en aluminium à trois branches, recouvert de cuir, et intègre un indicateur LED du régime moteur. Le pédalier se compose de trois pédales avec écartement est ajustable, mais sans réglage possible pour la course ou l’inclinaison.

Le casque Logitech G43 propose la double connectivité

Avec ses 165 grammes, le G435 est l’un des casques gaming les plus légers du marché. Conçu entièrement en plastique, on pourrait lui reprocher un aspect parfois trop « jouet », surtout dans la couleur pastel de l’offre. Le confort reste correct grâce à cette légèreté, mais l’isolation phonique est un peu limitée et l’absence de tissu à l’intérieur des oreillettes peut nuire un peu à l’immersion.

Côté fonctionnalités, le G435 ne profite pas du logiciel G Hub mais propose des commandes simplifiées sur l’oreillette gauche : gestion du volume, activation du Bluetooth et coupure du microphone. Par contre, on apprécie beaucoup la double connectivité LightSpeed pour PC et PlayStation ainsi que le Bluetooth pour le smartphone. La marque annonce 18h d’autonomie et notre test n’est pas là pour démentir, puisque son endurance oscille entre 15 et 20 heures. Par contre, les performances sonores sont moyennes, notamment en écoute musicale ou le rendu audio manque de précision.

Nous n’avons pas de test du volant Logitech G29 mais vous pouvez vous renseigner plus en détails sur le Logitech G435 en consultant notre review complète.

