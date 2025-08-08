À peine nommé, le PDG d’Intel est déjà poussé dehors par Donald Trump

Alors que Intel traverse une phase critique de son histoire et vient de nommer un nouveau PDG en mars pour espérer sortir de la crise, voilà que ce dernier est accusé par Donald Trump de servir les intérêts chinois.

Lip-Bu Tan // Crédit : Intel

C’est un malaise qui n’en finit pas. Alors que Intel tente le tout pour le tout en essayant de rattraper la concurrence désormais loin devant, voilà que le président des États-Unis s’en mêle. Dans un message posté sur son réseau Truth Social, Donald Trump exige la démission du PDG tout fraîchement nommé.

D’après le républicain, Lip-Bu Tan est empêtré « dans des énormes conflits d’intérêts et doit démissionner immédiatement ». Un challenge de plus pour l’entreprise qui n’avait probablement pas besoin de ça, note Bloomberg.

Un historique suspect pour Trump

Les sources de cette accusation sont à chercher du côté de l’élu Tom Cotton qui a demandé à ce que Lip-Bu Tan fasse toute la transparence sur ses investissements en Chine et précisément sur les liens qu’il entretient encore avec son ancienne entreprise Cadence Design System.

Accusée d’avoir vendu illégalement des processeurs à une université militaire chinoise, l’entreprise a été reconnue coupable en juillet dernier sans que la responsabilité de Lip-Bu-Tan soit clairement établie. Le PDG d’Intel est également accusé d’avoir investi dans des centaines de sociétés chinoises spécialisées dans les semi-conducteurs, dont certaines auraient des liens directs avec le parti communiste chinois. Une frénésie qui lui a valu le surnom de « Mr Chip » en Chine.

Dans un courrier envoyé au salarié d’Intel, Lip-Bu Tan s’est défendu en expliquant que « beaucoup de fausses informations ont circulé à propos de mon rôle à Walden International et Cadence Design Systems » et que l’entreprise « collaborait avec l’administration américaine pour éclairer le sujet et s’assurer que les faits sont compris ».

Des soucis en plus pour Intel

Malgré une allégeance assumée au principe « America First » porté par Donald Trump, Intel ne semble pas réussir à sortir de l’ornière. Au delà des difficultés techniques dans la production de puce, l’entreprise est aussi dans une situation politique inconfortable. Récipiendaire de plus de 8 milliards de dollars d’aide de la part de l’état, la firme n’a pas réussi à redevenir la star industrielle qu’elle a été il y a des années de ça.

Pour aller plus loin

Mais où va Intel ? La firme reverrait encore à la baisse ses ambitions face à TSMC

D’après plusieurs spécialistes interrogées par Bloomberg, cette vendetta contre Lib-Bu Tan pourrait aussi être due au manque de déférence que le PDG a eue envers Donald Trump. Contrairement à beaucoup de grandes figures de la Silicon Valley, lui n’a pas annoncé de grands projets industriels à plusieurs milliards ou suivi la politique réactionnaire du président.