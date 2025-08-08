Cette marque de vélos électriques qui monte vient d’ouvrir sa première boutique en France

Vous les avez peut-être déjà croisés aux côtés des livreurs à vélos, mais les produits Engwe ne se résument pas uniquement aux fat bikes. Fabricant très complet, la marque s’adresse à tous à ceux qui veulent un vélo électrique performant et tout terrain. La preuve en est avec leur toute première boutique, ouverte à Paris depuis la mi-juillet.

Le store parisien de la marque Engwe. // Source : Chloé Pertuis pour Humanoid XP

L’été est là, certains sont restés en ville, d’autres profitent des grands espaces et de la campagne. Dans les deux cas, y a-t-il meilleur sentiment que celui de pédaler nez au vent sous le soleil dans la chaleur estivale ? Que vous soyez vacancier ou utilisateur urbain, l’idée de vous offrir un vélo électrique vous titille peut-être depuis longtemps. Car après tout, y a-t-il meilleur investissement lorsque l’on veut opter pour les mobilités douces ?

Pour répondre à tous les besoins, Engwe, une jeune marque chinoise, propose de nombreux modèles, du plus léger avec seulement 15,6kg batterie comprise au plus imposant avec 33 kg, mais une autonomie et une compacité hors pair. Voici nos modèles préférés.

MapFour N1 Pro : Le parfait compromis ville/ campagne

Si vous êtes citadins et que vous cherchez un vélo à la fois plutôt léger et puissant, le MapFour N1 Pro est probablement le modèle idéal. Avec un poids de 19 kg (avec batterie) et un cadre en carbone hyper léger, le MapFour N1 Pro garantit une très bonne tenue sur la route, tout en légèreté.

Il propose par ailleurs un couple de 80 nm, puissant et très utile notamment pour les démarrages en côtes ou aux feux rouges.

Le MapFour N1 Pro. // Source : Engwe

Il se recharge par ailleurs en un temps record d’une heure et demie, assurant ainsi de ne jamais se retrouver à court de batterie bien longtemps. Cela dit, cela ne devrait pas arriver souvent puisque Engwe promet une autonomie d’une centaine de kilomètres au pas 1 (l’assistance la moins élevée). Évidemment, si votre trajet présente un important dénivelé et que vous pédalez en pas deux ou trois, il faudra compter sur une autonomie effective allant jusqu’à 70 km.

Autre atout de ce vélo de ville : la présence d’un capteur de couple, un système qui détecte votre effort sur le pédalier pour activer l’assistance en temps réel, pile quand vous en avez besoin. Résultat : une conduite fluide et naturelle, qui vous donne l’impression de ne faire aucun effort et qui vous fera totalement oublier la présence de votre moteur électrique.

Le MapFour N1 Pro. // Source : Engwe

Petit bonus enfin, typique de la gamme MapFour : la présence d’un système d’alarme performant, activable sur l’application mobile. Il vous suffit de lancer le mode “alarme si détection de mouvement” pour que le vélo se mette à sonner s’il est déplacé ou simplement heurté.

Le MapFour N1 Pro de Engwe est disponible à partir de 2199 euros.

Engwe M20 : le tout-terrain à deux batteries intégré

Si, a contrario, vous n’appréciez pas trop la conduite urbaine, mais qu’au contraire vous adorez les balades en pleine nature sur terrain accidenté, c’est clairement vers le modèle M20 qu’il faut vous tourner et pour deux excellentes raisons.

La première est simple : c’est un vélo équipé d’une ou de deux batteries d’une autonomie de chacune 75 km. Ce qui veut dire qu’avant de tomber en rade, vous allez pouvoir avaler de la route.

Le Engwe M20 dans le magasin parisien de la marque. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

La seconde repose sur ses gros pneus triple couche (caoutchouc, tressage en néo carbone et chambre à air en carbone butyle). L’assemblage des trois permet aux pneus d’absorber les chocs, et de résister aux terrains les plus accidentés. Pour renforcer l’amorti, le constructeur a d’ailleurs intégré à son vélo un double système d’amortisseur : un hydraulique avant et un pneumatique arrière. De quoi conduire confortablement quel que soit le terrain.

Source : Engwe

Le Engwe M20 peut également assurer, y compris sur les terrains les plus pentus puisque le constructeur promet que le vélo pourra absorber des pentes jusqu’à 10°.

Le Engwe M20 est enfin disponible en trois couleurs : vert, blanc et noir et à partir de 1099 euros. De quoi allier performances et esthétique.

Engwe L20 3.0 Boost : ultra compact et ultra confortable

S’il y a bien un énorme atout sur ce vélo électrique, c’est sa capacité à absorber les chocs de la route. Avec ses suspensions intégrales situées à l’avant et à l’arrière du vélo, le constructeur peut se targuer d’amortir 90 % des chocs de la route. De quoi rouler sur les pavés citadins en toute sérénité.

Pratique, le L20 3.0 Boost est intégralement pliable pour se ranger sans encombrement dans le coffre d’une voiture ou dans le compartiment d’un train. L’avantage est clair : s’il est utile en ville, vous pouvez l’emmener dans toutes vos sorties à la campagne.

Le Engwe L20 3.0 boost est pliant. // Source : Engwe

Puissant, il bénéficie d’un capteur de couple offrant une puissance de 75 Nm. De quoi pédaler sans fatigue sur des distances allant jusqu’à 120 km. Il est par ailleurs adapté à une grande variété de terrains : routes goudronnées et pistes cyclables, chemins pavés de graviers, plages de sable et herbe, routes de campagne et sentiers pavés.

Côté charge, Engwe a équipé son modèle pliant d’une charge rapide. En 2h vous pouvez ainsi charger complètement la batterie amovible. Le temps d’une longue pause déjeuner, et hop, repartez pour 120 km supplémentaires.

Le Engwe L20 3.0 Boost est disponible sur le site d’Engwe à partir de 1 499 euros.

Engwe Engine Pro 2.0 : un modèle tout terrain

Plus orienté tous terrains, le Engwe Engine Pro 2.0 se distingue par un poids un peu plus léger et un moteur un peu plus puissant que son cousin le L20 3.0 Boost. Équipé d’un moteur 750W (1200W en pic) et un capteur de couple d’une puissance de 75 Nm.

Endurant, le vélo peut atteindre les 110 km d’autonomie en Pas 1. Mieux, pour un vélo de son envergure, sa batterie ne met que cinq heures et demi à se recharger. Petit bonus non négligeable, à l’instar de son cousin, le Engine Pro 2.0 est totalement pliable pour un transport facile dans toutes les situations.

Le Engwe Engine Pro 2.0 est pliable. // Source : Engwe.

Particulièrement pensé pour les terrains accidentés, le Engwe Engine Pro 2.0 grâce à ses pneus épais et résistants peut encaisser du chemin de gravier, du sable, de la terre humide ou encore reliefs caillouteux sans broncher.

Le Engwe Engine Pro 2.0 s’adapte à tous les reliefs. // Source : Engwe

Pour rendre sa conduite la plus confortable possible, le Engwe Engine Pro 2.0 profite enfin de trois systèmes de suspension qui absirbent jusqu’à 87 % des chocs : un à l’avant, un à l’arrière et un au niveau de la selle.

Le Engwe Engine Pro 2.0 est disponible sur le site du fabricant à partir de 1 499 euros.

Un magasin en plein cœur de Paris

Si ces produits vous intéressent, mais que l’idée de ne compter que sur un site internet pour faire votre choix ne vous convainc pas, sachez qu’Engwe possède un magasin physique flambant neuf à Paris. Situé au 40 boulevard du Temple, l’enseigne y expose ses modèles phares, dont ceux que nous vous avons présenté ici. Mieux, pour vous faire une idée précise de leurs performances, Engwe vous permet de les tester sur les pistes cyclables parisiennes. Et s’il vous reste encore des questions, une équipe dédiée est présente pour répondre à toutes vos demandes.