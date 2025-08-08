Il n’y a pas que la Switch 2 dans la vie : la PS5 atteint les 80 millions d’unités vendus

Lors de ses résultats trimestriels, Sony a détaillé l’état de santé de sa branche jeux-vidéo avec notamment les chiffres de vente de la PS5. Ces derniers sont excellents et loin devant ceux de la Xbox.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour une console sortie en plein milieu d’une pandémie mondiale et empêchée par une pénurie de composants de plusieurs années, la PS5 s’en sort plutôt pas mal. Mieux que beaucoup espéraient même. D’après les derniers chiffres issus du bilan trimestriel de Sony, toutes versions confondues, l’appareil s’est vendu à 80,3 millions d’exemplaires

Si ces chiffres sont encore loin des records absolus qu’on put établir les consoles précédentes, ils sont très encourageants pour une console qui entamera bientôt sa 6e année sur le marché, note Kotaku.

Plus du double de la Xbox

Face à la concurrence la plus directe, Sony n’a pas grand-chose à craindre. D’après de récentes rumeurs, les Xbox Series X et Series S se seraient vendus à moins de 30 millions d’exemplaires durant la même période. Autant dire que le match est déjà joué et que la récente décision de Microsoft de sortir ses jeux partout où c’est possible s’explique un peu plus facilement au vu de ce delta dans les chiffres de vente.

Plus intéressant encore, c’est même les jeux Microsoft qui ont donné un coup de pouce à la console ces derniers mois. Alors que 2025 n’a pas été une année très riche en jeu exclusif, des titres comme Forza, The Elder Scrolls ou Minecraft font le bonheur des joueurs et joueuses Sony.

PS5 Pro vs PS5 Slim // Crédit : Frandroid

Côté écosystème, Sony a annoncé que 123 millions d’internautes se connectaient au Playstation Network tous les mois, une hausse de 7 millions par rapport à la même période l’année dernière. Idem pour les jeux PS4 et PS5 qui se sont vendus à 65,9 millions d’exemplaires entre avril et juin 2025. Parmi eux, moins de 7 millions étaient des jeux « first party », prouvant bien que Sony n’est pas pressé de sortir d’autres exclus pour le moment.

La Switch 2 en embuscade ?

Sur la trajectoire de vente, la PS5 s’inscrit donc dans les pas de la PS4 et se rapproche des chiffres de la PS3 qui s’était vendue à 87 millions d’exemplaires durant toute sa durée de vie. Pas sûr qu’elle dépasse la PS2 et ses 160 millions d’unités vendues (ni même la Switch première du nom avec 153 millions d’exemplaires écoulés), mais la dernière console de Sony n’a pas de quoi rougir sur le marché.

Si elle continue sur sa dynamique actuelle, c’est bien plus la Switch 2 que la Xbox qui pourrait rattraper la PS5. Les expériences de jeu étant cela dit assez différentes, pas sûres que Sony s’inquiète vraiment des excellents chiffres de Nintendo, les deux consoles ne s’adressant pas exactement au même public.