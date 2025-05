Xbox a eu raison de sortir ses jeux sur PlayStation

La stratégie d’ouverture adoptée par Xbox porte ses fruits, permettant à l’éditeur d’imposer son catalogue sur la console de Sony.

Les voyants restent au vert pour Xbox. Les derniers résultats trimestriels de l’entreprise pointaient une croissance solide propulsée par sa stratégie d’ouverture transformant presque n’importe quel appareil en Xbox tout en s’éloignant du système d’exclusivité.

Une stratégie qui semble payante. Selon les deniers résultats publiés par PlayStation concernant les téléchargements réalisés en avril sur le PlayStation Store, on apprend que Xbox en tant qu’éditeur occupe l’intégralité du podium sur PlayStation 5.

Des licences connues

Que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Europe, Xbox a profité de la sortie de titres très attendus ou ayant récemment bénéficié d’une bonne mise en avant. C’est ainsi que l’on retrouve dans le trio de tête les mêmes titres sur les différents continents à des positions différentes.

En Europe, c’est le célèbre jeu de conduite Forza Horizon 5 qui s’impose, suivi du remaster très attendu de The Elder Scrolls IV : Oblivion, puis de Minecraft, qui a pu bénéficier d’une nouvelle couverture presse avec la sortie en salles du film éponyme.

Dans le reste du classement, on retrouve également Call of Duty Black Ops 6 et Indiana Jones and the Great Circle, d’autres propriétés récemment acquises par Microsoft.

Avec sa nouvelle stratégie, Xbox se repositionne non plus comme une console ni même comme un simple éditeur, mais bien comme un écosystème complet capable de fédérer des joueurs, qu’importe la plateforme.