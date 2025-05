Xbox : Microsoft devient l’éditeur numéro 1… sur PlayStation

Les derniers résultats trimestriels de Xbox sont tombés et montrent une croissance importante pour la filiale jeu vidéo de Microsoft, plaçant par moment l’entreprise devant sa concurrente historique : PlayStation.

La campagne marketing « Ceci est une Xbox » semble avoir porté ses fruits. À l’occasion de la communication des derniers résultats trimestriels de Microsoft, Satya Nadella, son PDG, s’est penché sur les résultats de Xbox, évoquant une croissance globale, contredisant au passage une analyse récente pointant entre autres le Game Pass comme stagnant.

Les indicateurs sont au vert pour Xbox

Selon des chiffres rapportés par Windows Central, le contenu et les services Xbox ont augmenté de 8% d’une année sur l’autre, Xbox réalisant ainsi le meilleur troisième trisme de son histoire. Une augmentation générée entre autres par les abonnements au Game Pass PC qui ont augmenté de 45% depuis l’année dernière malgré une augmentation tarifaire de toute son offre jeu vidéo.

L’entreprise enregistre également une augmentation de 75% de son nombre moyen d’utilisateurs hebdomadaire sur Minecraft, une hausse portée par la sortie du film associé. Le tout poussant à 500 millions le nombre « d’utilisateurs actifs mensuels sur tous les appareils » et à 150 millions le nombre d’heures jouées via le cloud gaming sur ce trimestre.

Seule ombre au tableau, les ventes de matériel Xbox auraient diminué de 6 % ce qui n’empêche pas à la marque de Xbox de s’imposer sur une autre console : la PlayStation. En effet, en éditant des jeux comme Indiana Jones et le Cercle Ancien, Forza Horizon 5 ou encore DOOM : The Dark Ages, Xbox devient le plus grand éditeur de jeux sur PlayStation.

Des résultats impressionnants qui contrastent avec le manque de communication de Xbox sur ces deniers. L’entreprise, dans son changement de stratégie, semble reléguer la communication au second plan, quitte à passer à côté de certaines opportunités.