Manette Xbox : modularité, haptique et batterie… Microsoft s’inspirerait de PlayStation

Une fuite suggère que Microsoft serait toujours à l’oeuvre sur une nouvelle manette Xbox. Dotée d’un design modulaire, cette dernière embarquerait un dispositif de retour haptique proche de ce que permet la dernière DualSense chez Sony.

Une manette de Xbox // Source : Sam Pak – Unsplash

« Sebile ». Vous vous rappelez peut-être de ce nom de code. Il désigne un projet de nouvelle manette Xbox qui avait déjà fuité en 2023. On en apprend aujourd’hui un peu plus sur ce nouveau pad grâce aux indiscrétions du leaker eXtas1s.

L’intéressé a découvert des choses intéressantes dans le code du logiciel open source Better xCloud. Suffisamment pour dessiner les grandes lignes d’une manette Xbox modulaire, qui s’approcherait en outre d’une Sony DualSense à certains égards.

Une nouvelle manette à mi-chemin entre un contrôleur Elite et une Dualsense ?

On découvre notamment que cette nouvelle manette Xbox devrait permettre l’échange des sticks analogiques en cas de problème, ou bien si l’on préfère un stick avec une surface ou une longueur différente de celle proposée par défaut. Nous pourrions donc y trouver un système proche de ce que proposent déjà les manettes Xbox Elite.

Ce document relatif à la manette Xbox « Sebile » avait fuité en 2023 // Source : NotebookCheck

Ce nouveau contrôleur devrait également offrir un dispositif de retour haptique similaire à celui intégré à la DualSense chez Sony. Reste à savoir à quel point Microsoft s’inspirerait de la concurrence, et s’il faut s’attendre à l’apparition, sur cette nouvelle manette Xbox, de gâchettes haptiques plus perfectionnées, dont la résistance serait par exemple adaptée en fonction du contenu du jeu.

Microsoft aurait également prévu de remplacer le compartiment à pile de ce nouveau contrôleur par une batterie intégrée par défaut. À quelques exceptions près, les batteries sont vendues séparément sur les manettes « non Elite ». Il s’agirait donc d’une nouveauté bienvenue. On apprend aussi qu’un nouveau mode veille, plus efficace, pourrait être d’actualité sur ce modèle pour en accroitre l’autonomie.

Cette manette Xbox « Sebile » disposerait enfin d’un mode WLAN lui permettant de se connecter directement à votre box internet, plutôt qu’à votre Xbox, lorsqu’un jeu Xbox Cloud est lancé. Une technique que l’on avait déjà rencontré sur les contrôleurs Google Stadia par le passé.