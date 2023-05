On a essayé la manette Xbox Remix : Microsoft recycle la Xbox One et c’est bien

La manette Xbox Remix reprend le design de la manette Xbox Series, mais y ajoute une batterie amovible et une conception plus soucieuse de l'environnement. On a pu l'essayer.

Les manettes chez Xbox, c’est une véritable passion. La marque passe son temps à lancer de nouveau modèle et propose même un lab pour vous laisser concevoir la vôtre. Au point où certains joueurs peuvent parfois s’amuser à remarquer que Microsoft lance plus de manettes que de jeux pour ses plateformes.

Parmi la légion de manettes Xbox, Microsoft propose quelques modèles particuliers comme les Elite Series, ou la manette Xbox Remix. Nous avons pu essayer cette dernière.

Une manette plus verte ?

La manette Xbox Remix est issue du travail de Microsoft pour proposer un produit plus soucieux de l’environnement. Rappelons immédiatement que le meilleur produit pour l’environnement est celui qui n’est ni acheté ni fabriqué. Quoi qu’il en soit, les manettes ne vont pas arrêter de se vendre du jour au lendemain, donc autant les concevoir un peu meilleures pour l’environnement.

Cette manette utilise du plastique recyclé qui provient notamment d’anciennes manettes Xbox One. Les résines recyclées proviennent également d’autres objets comme des CDs, des conteneurs à eau ou des caches-phares.

Visuellement, Microsoft semble avoir décidé d’assumer le travail sur cette manette qui arbore des coloris et des textures que l’on n’a pas l’habitude de voir sur les manettes Xbox.

En main ça vaut quoi ?

Microsoft ne change pas un iota de la conception de sa manette. On retrouve l’excellente prise en main proposée par la manette Xbox Series. Le plastique utilisé pour les boutons et les sticks, qui a tendance à refléter la lumière, pourrait effrayer, mais rassure immédiatement sous les doigts. Sur nos quelques heures avec la manette, on est plutôt séduit par cette prise en main.

C’est à l’arrière que la manette pourra davantage diviser. La texture utilisée sur les côtés de la manette, là où se posent vos paumes, propose un effet nervuré plutôt déstabilisant de prime abord. On a l’impression que c’est une texture qui pourrait s’effacer à l’usure. Heureusement, elle finit par s’oublier et offre tout de même une résistance pour éviter à la manette de glisser des mains.

La batterie amovible est incluse !

La bonne nouvelle de cette manette, c’est aussi la batterie et le câble de chargement dans la boite. En 2023, les manettes Xbox sont encore habituellement fournies avec une paire de piles AA non rechargeables. Cela n’aurait eu aucun sens pour une manette avec une orientation écologique et Microsoft n’est pas tombé dans ce piège.

Contrairement à la Elite Series 2, la batterie reste amovible. On a donc le meilleur des deux mondes : une batterie rechargeable et la possibilité de la remplacer par des piles ou de la remplacer à terme sans changer toute la manette si elle tombe en panne.

Un prix élevé ?

Ici, Microsoft ne vous en fait toutefois pas de cadeau et la présence de la batterie se fait sentir sur le prix du produit. La manette Xbox Remix est commercialisée à 84,99 euros, soit 25 euros de plus que le prix de la manette classique (59,99 euros). Le kit batterie rechargeable et câble USB-C est commercialisé à 22,99 euros par Microsoft. Autrement dit, vous payez 2 euros pour la conception de la manette.

La manette Xbox Remix est disponible depuis le 25 avril 2023. Elle est officiellement compatible Xbox One, Xbox Series, PC Windows 10 ou 11 ou avec la plupart des appareils acceptant une manette Bluetooth.