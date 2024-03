Et si la DualSense de Sony était finalement la manette idéale pour jouer sur PC ?

Si la PlayStation 5 est considérée comme une excellente console, c'est en partie grâce à sa manette DualSense et son catalogue de jeux exclusifs. Deux atouts que peuvent désormais découvrir les joueurs PC sans restriction.

L’écosystème de Sony s’ouvre de plus en plus aux joueurs PC et c’est tant mieux. Depuis 2020, le catalogue de jeux exclusifs aux consoles PlayStation se rend progressivement accessible aux joueurs PC. Le succès récent de Helldivers 2 en est encore la meilleure preuve. Pour en profiter dans les meilleures conditions, il est possible de vivre l’expérience comme si vous jouiez sur la PlayStation 5.

Pourquoi ? Car Sony a ouvert les fonctionnalités uniques de sa manette DualSense aux joueurs sur ordinateur. De quoi profiter du meilleur des mondes du PC et de la PlayStation.

La manette la plus innovante de Sony

Annoncée au même moment que la PlayStation, la DualSense a signé le renouveau des manettes Sony. Alors que les précédents modèles n’apportaient que de menues améliorations, la DualSense a quasiment revu sa copie, tout en conservant ce qui fait l’identité de ses contrôleurs. La preuve, le constructeur japonais a délaissé la traditionnelle dénomination DualShock des précédentes générations.

Ainsi, si la manette DualSense conserve la position symétrique des sticks, les boutons signatures croix, carré, rond, triangle et le pavé tactile, son design a radicalement changé. Exit le noir, la couleur principale est maintenant le blanc, à l’image de la PlayStation 5. Les poignées sont également plus longues que les générations précédentes et offrent de cette manière une meilleure préhension. Une bande lumineuse est élégamment intégrée sur la face avant et reste suffisamment discrète pour ne pas éblouir le joueur s’il joue dans le noir.

Surtout, Sony a repensé sa manette pour qu’elle soit davantage qu’un simple périphérique de contrôle. Le constructeur l’a aussi pensé comme un moyen supplémentaire de véhiculer le sentiment d’immersion.

Pour cela, la manette DualSense bénéficie d’une technologie exclusive de gâchettes à retour de force adaptatif, dont le niveau de résistance s’adapte à la phase de gameplay. Lorsque vous bandez un arc dans Horizon: Zero Dawn, la résistance de la gâchette augmente au fur et à mesure de la pression, comme si vous deviez vous-même tendre la corde. Dans Returnal la gâchette oppose une grande résistance à la moitié de sa course : enfoncer la totalité de la gâchette active alors le tir secondaire de l’arme sélectionnée. Les sensations sont uniques.

Par ailleurs, la manette DualSense intègre une technologie de retour haptique, qui est bien plus précise et nuancée que de simples vibrations. Grâce aux deux moteurs intégrés, la manette est capable de reproduire les aspérités de la route sur un jeu de conduite, ou la difficulté de progression d’un personnage dans les hautes herbes ou la neige. Ces retours haptiques, d’une finesse inégalée, se ressentent aussi bien au niveau des poignées que dans les gâchettes.

La DualSense est une excellente manette pour PC

Contrairement aux idées reçues, la manette DualSense ne fonctionne pas exclusivement avec la PlayStation 5. Elle est aussi parfaitement fonctionnelle avec les PC Windows et Mac, aussi bien en Bluetooth qu’en connexion filaire USB. Il vous suffit de la connecter pour qu’elle soit reconnue, sans avoir à utiliser de solution tierce. Steam est par ailleurs totalement compatible avec la DualSense, signifiant que vous n’avez qu’à la connecter pour commencer à profiter des jeux de votre bibliothèque.

Surtout, Sony a eu la bonne idée de ne pas réserver les fonctionnalités exclusives de sa manette à sa console de salon. Les gâchettes adaptatives et le retour haptique peuvent aussi être exploités sur votre PC. Naturellement, cela fonctionne avec les jeux issus du catalogue de Sony, mais pas que. Des éditeurs tiers adoptent progressivement les capacités de la DualSense sur PC pour les rendre employables sur un plus grand nombre de jeux. C’est le cas de Cyberpunk 2077, de Call of Duty: Black Ops Cold War ou encore Doom Eternal, entre autres.

Les jeux PlayStation débarquent sur votre PC

Longtemps cantonnées aux consoles de salon PlayStation, les exclusivités Sony débarquent peu à peu sur les ordinateurs Windows. Cette nouvelle politique a débuté en 2020, année durant laquelle Horizon Zero Dawn a pu être découvert pour la première fois par les joueurs PC.

Quatre ans après l’entame de cette évolution, le catalogue des jeux PlayStation porté sur PC s’est largement étoffé. Les joueurs n’ayant pas (ou plus) de consoles Sony peuvent enfin (re)découvrir des monuments du jeu vidéo, tels que :

God of War ;

Uncharted: Legacy of Thieves Collection ;

Marvel’s Spider-Man Remastered et Miles Morales ;

The Last of Us Part I ;

Ratchet & Clank: Rift Apart…

Plus récemment, c’est Helldivers 2 qui a fait parler de lui. Le jeu de tir phénomène édité par Sony est sorti le même jour sur PlayStation 5 et sur PC. Le 21 mars, c’est Horizon Forbidden West Complete Edition qui fera son arrivée sur PC.

La manette Sony DualSense est quant à elle disponible sur le site de la Fnac au prix de 69,99 euros dans pas moins de 7 coloris, allant du blanc au noir en passant par le rose et le violet.