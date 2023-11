Grâce à Steam, jouer avec une manette PlayStation sur PC prend tout son sens

Steam se met à jour avec des options de filtrage supplémentaires pour les possesseurs de manettes PlayStation.

Steam est depuis très longtemps compatible avec une grande variété de manettes et périphériques pour le jeu. Mais il faut dire que jusqu’à maintenant, les options de filtrage concernant avant tout les manettes Xbox, délaissant la concurrence chez Sony.

C’est désormais de l’histoire ancienne puisque la plateforme vient d’annoncer une mise à jour de l’interface de son magasin permettant de vérifier en un coup d’oeil la compatibilité de n’importe quel jeu avec les manettes DualShock et DualSense de la PlayStation.

Filtrer vos jeux Steam pour manette PlayStation, c’est maintenant possible

Pour mieux informer les joueurs sur la compatibilité de leur manette PlayStation, Valve a mis à jour l’interface du magasin Steam ainsi que de la bibliothèque. Les fiches de jeu affichent désormais les différents types de périphériques avec lesquels ils sont compatibles : en plus des manettes Xbox s’affichent désormais les modèles PlayStation (DualShock et DualSense) en version USB et sans-fil, mais aussi tous les contrôleurs utilisant l’API Steam Input.

Pour chaque jeu, la compatibilité pourra être entière ou partielle. Ce critère défini notamment quelles fonctionnalités de votre manette seront exploitées dans le jeu, comme les vibrations haptiques ou les effets sonores pour la DualSense par exemple.

La page « Compatibilité avec un contrôleur » a aussi été remodelée pour afficher quatre options de filtrage, dont deux qui concernent les manettes PlayStation. Le filtre par défaut sera défini selon le type de manette que vous avez utilisé le plus récemment. Pratique.

S’ouvrir à plus de joueurs

Si Steam est majoritairement utilisé par des joueurs utilisant le combo clavier / souris, environ 12% de ses utilisateurs utilisent régulièrement une manette selon Valve. Et certaines catégories de jeu comme les jeux de sport, mais aussi les jeux de chez From Software (Dark Souls, Elden Ring) sont joués majoritairement sur manette.

Cette mise à jour a été motivée par une recrudescence des contrôleurs PlayStation sur la plateforme, qui compte désormais pour 27% des joueurs manette sur la dernière année. La DualSense étant compatible nativement avec Windows et Mac, il n’en fallait pas moins pour convaincre Steam.