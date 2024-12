Prise en main du Razer Freyja, le coussin à retour haptique qui vous fera vibrer en plein jeu

Ce n’est pas tous les jours qu’on s’attend à tester un coussin sur Frandroid. Mais quand Razer veut nous immerger en plein jeu avec un système de retours haptiques avancé, alors forcément cela attise la curiosité. C’est la proposition du Razer Freyja, un accessoire gaming d’un nouveau genre prometteur, qui marque la naissance d’un nouveau marché.

Chloé Pertuis pour Frandroid

C’est l’un des produits qui a fait vibrer notre intérêt au CES de 2024 : le coussin à retour haptique Razer Freyja. Cet accessoire d’un nouveau genre est la toute dernière innovation de Razer alors que la marque veut repousser toujours plus les limites de l’immersion en dehors des écrans. Ressentir l’impact d’une balle, le vrombissement d’un moteur ou le lancement d’un sort, voici en résumé les promesses du Freyja en plein jeu.

Nous avions déjà expérimenté le casque à retour haptique, mais qu’en est-il du coussin ? S’agit-il d’un simple gimmick à « effet démo » ou d’un véritable plus en jeu ? Voici nos impressions après plusieurs heures assis sur le Razer Freyja.

Un coussin adapté à n’importe quel siège

Le terme « coussin » est ici galvaudé puisque le Razer Freyja est en réalité une sorte de surmatelas qui s’adapte à n’importe quelle chaise ou fauteuil. L’accessoire arbore un design assez sobre avec des coutures aux couleurs de Razer. Il est composé de plusieurs zones démarquées, avec 6 actionneurs haptiques en contact direct avec le corps de l’utilisateur.

Chloé Pertuis pour Frandroid

Il s’adapte à votre fauteuil grâce à un système de sangles qu’il est possible d’ajuster en fonction de la largeur de votre dossier ou support. Si elles sont utiles pour le garder en place, elles n’empêchent pas le coussin de dévier de sa position initiale après plusieurs heures en jeu, notamment au niveau de sa pliure. Il faut donc régulièrement le remettre en place pour reprendre une bonne position.

Chloé Pertuis pour Frandroid

Il reste nécessaire de brancher le coussin via une alimentation filaire sur le côté gauche de l’accessoire. On n’en attendait pas moins pour une première version, mais on imagine qu’une itération sans-fil pourrait voir le jour à l’avenir.

Chloé Pertuis pour Frandroid

Niveau confort, on a vu mieux, surtout si vous êtes habitués à celui de votre siège. Après plusieurs heures de jeu, on ressent tout de même la présence des actionneurs haptiques, le Freyja n’est donc pas pensé pour être constamment fixé, mais utilisé ponctuellement selon vos sessions.

Une expérience convaincante, mais très variable

Les différents transducteurs haptiques sont composés de 6 actionneurs à bobine vocale (ou Voice Coil Motor en anglais). On est face ici à la technologie exploitée notamment dans la Dual Sense, qui implique en résumé le mouvement d’aimants entrainés par des bobines et qui s’apparente à une sorte de petit haut-parleur visant à fournir de fortes accélérations sur les basses fréquences. On est donc ici sur une conception bien plus moderne que les premières manettes à vibration par exemple.

Chloé Pertuis pour Frandroid

Il est important de préciser que le Razer Freyja propose deux modes principaux : un mode Sensa HD, pour une expérience pensée avec les développeurs, et un mode universel Audio-to-Haptics, qui peut s’adapter à n’importe quel jeu ou contenu affiché à l’écran en fonction de l’audio qu’ils génèrent.

Nous avons tout d’abord testé le coussin sur des jeux Sensa HD, des titres qui ont bénéficié d’une attention toute particulière par Razer, qui développe en collaboration avec les studios des profils haptiques personnalisés selon les différentes interactions au sein du jeu.

Chloé Pertuis pour Frandroid

L’expérience est donc plus précise et mesurée sur ces jeux, selon les choix des développeurs. Ainsi, sur Hogwart’s Legacy et Final Fantasy XVI, les retours haptiques ne s’actionnent que lors des sorts. On ressent alors la puissance, l’onde de choc ou même la spatialisation de certains d’entre eux pour une sensation assez satisfaisante.

L’expérience la plus saisissante fut cependant dans Silent Hill 2 Remake. Le jeu horrifique ne vous bombarde pas de vibrations, loin de là, mais celles-ci semblent intelligemment implémentées selon les actions du joueur. En plus des différentes intensités d’impact offertes par les différentes armes, une attaque à la tronçonneuse se ressentira notamment de bas en haut sur tout le siège pour un effet franchement convaincant.

Plus subtilement encore, le jeu vous demandera à divers moments de sauter dans le vide. Dans ces moments, lorsque le personnage hésite à se lancer, le joueur ressentira une vibration qui progressera en intensité jusqu’au saut. De quoi ajouter un petit supplément de stress à un jeu déjà bien angoissant.

Nous avons aussi pu faire le test avec le mode « audio-to-haptics », qui se base sur tout l’audio de votre jeu ou application pour retranscrire des retours haptiques. On est donc sur une expérience moins précise, qui prend en compte tous les bruitages du jeu, mais aussi sa musique. Pour vous dire, votre coussin vibrera aussi au moindre son émis par Windows, lors du branchement d’une clé USB par exemple. En jeu, dans Black Myth Wukong ou Ratchet & Clank : Rift Apart, les sensations sont ainsi plus confuses, notamment lors de grosses scènes d’action.

Il est possible de régler l’intensité du retour haptique selon les plages de fréquences

Dans ces cas-là, il est possible de modifier l’intensité des différents actionneurs haptiques du siège, mais aussi de choisir des profils à l’intensité globale plus mesurée (entre controlé, équilibré et dynamique). Il sera même possible de personnaliser sommairement l’intensité haptique selon la fréquence audio détectée par le logiciel. Le résultat est très variable selon les jeux, on préférera donc les jeux compatibles Sensa HD pour s’offrir tout le potentiel du Freyja.

Un concept prometteur

On ne se risquera pas à noter le Razer Freyja, la nouveauté de cette catégorie de produit échappe pour le moment à nos critères de test. Mais on peut dire que l’expérience a pu s’avérer convaincante à plusieurs égards, même si l’accessoire montrait rapidement ses limites sur certains jeux. Gimmick par moments, le Freyja pouvait cependant nous surprendre sur certaines interactions plus subtiles.

Si à 300 euros, nous vous conseillerons surtout de tester avant d’acheter, l’intérêt dépendra de la sensibilité de chacun. La facture nous semble encore un peu trop salée pour un produit qui nous semble cependant prometteur.

Il sera intéressant d’observer l’évolution de cette nouvelle gamme de produits chez Razer, qui semble très bien placé pour innover dans le monde du retour haptique depuis son rachat de la société Interhaptics cette année. On sera en tout cas très curieux de voir où la gamme Sensa nous emmènera dans les années à venir.