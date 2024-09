Razer veut vous faire vibrer en jeu avec son coussin gaming à retour haptique, mais il vous coûtera un bras

Razer lance officiellement son coussin à retour haptique Freyja présenté comme un concept en début d’année. L’objectif : vous immerger encore plus dans vos jeux, mais pas que.

Razer

C’était un concept qui nous avait tapé dans l’œil en début d’année au CES 2024 de Las Vegas : un coussin à retour haptique de chez Razer pour vous faire ressentir vos actions en jeu grâce à un système de vibrations multidirectionnel.

À l’époque, on l’appelait le projet Esther, un concept dont on ne connaissait pas encore le potentiel de concrétisation sur le marché. Visiblement, la marque y croit et a décidé de lancer officiellement le produit sous un autre nom, Razer Freyja.

Un coussin gaming pour l’immersion

Alors oui, l’appellation « coussin gaming » peut prêter à sourire et c’est pourtant ce que le produit propose. Il s’agit en réalité d’une sorte de surcouche à rajouter sur votre chaise, de l’assise au dossier, composé de 16 actionneurs haptiques configurables.

Razer

Les différentes zones du coussin pourront vibrer selon le contenu, permettant aux joueurs de ressentir « la direction, la distance et l’intensité des actions de leurs jeux ». L’ensemble du corps est alors mis à contribution avec des effets pouvant allier puissance ou subtilité, qu’ils soient localisés ou non.

Imaginez-vous ressentir la puissance d’un impact de balle ou d’un sort magique, les vibrations d’un immeuble en plein effondrement ou encore les celles d’un cockpit de voiture de course. Les potentiels cas d’usage sont infinis.

Razer

Le Razer Freyja se branche avec un câble à l’attache magnétique et peut s’adapter à n’importe quel fauteuil gaming, Razer ou non.

Une technologie française

Derrière le Freyja, c’est la technologie Sensa HD qui est utilisée, fruit du travail de la start-up Interhaptics rachetée par Razer en 2022. Celle-ci s’invite d’autres produits de la marque comme le tout nouveau Kraken V4 Pro.

Razer

La compatibilité du coussin avec les jeux peut alors s’implémenter de deux manières : nativement grâce au travail (pour les jeux Sensa HD) des développeurs ou universellement grâce à l’Audio to Haptic. Dans ce dernier cas de figure, le coussin analyse le signal audio pour en retranscrire des retours haptiques adaptés dans la mesure du possible.

Razer

Les premiers jeux supportés sont Hogwart’s Legacy, Snowrunner, Final Fantasy XVI ou encore le remake de Silent Hill 2. D’autres jeux devraient rejoindre progressivement la liste dans les prochains mois. Razer promet aussi une compatibilité avec les films et la musique ainsi que des réglages précis pour contrôler le niveau de puissance des différents retours haptiques.

Prix et disponibilité

Le Razer Freyja est disponible sur le site de Razer et certains e-commerçant pour un tarif de 299 euros. La facture est salée et s’agissant d’une toute nouvelle catégorie de produits, les joueurs voudront très certainement tester avant d’acheter.