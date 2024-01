Voici le coussin à retour haptique pour sentir quand on vous tire dans le dos

Comme tous les ans, Razer profite du CES 2024 pour dévoiler un projet farfelu. Cette année, il s'agit d'Esther, un coussin haptique multidirectionnel.

Vous avez toujours rĂŞvĂ© de sentir les impacts de balle dans votre dos quand vous jouez Ă votre FPS compĂ©titif prĂ©fĂ©ré ? Non ? Eh bien Razer l’a quand mĂŞme fait ! Voici le Project Esther, « le premier coussin de jeu haptique HD au monde ».

3Â ohms et un coussin

Le Project Esther se prĂ©sente donc comme un coussin muni de sangles ajustables universelles pour s’adapter Ă la plupart des sièges gaming ou chaises de bureau. Ă€ l’intĂ©rieur se trouvent 16 actionneurs haptiques pouvant Ă©mettre un retour en fonction de ce qu’il se passe sur votre Ă©cran. Le tout sans fil, grâce Ă une connexion HyperSpeed Wireless 2,4 GHz pour une latence minimale infĂ©rieure Ă 20 ms — ce qui implique toutefois l’utilisation d’un dongle sur votre ordinateur.

Ce retour haptique est également une nouvelle technologie chez Razer, du nom de Sensa HD Haptics. Elle est, selon la marque, « capable de reproduire des sensations tactiles complexes et réalistes » sur tout votre corps et « créer une véritable sensation de direction, de distance et de position dans les jeux ».

En plus des jeux, cette technologie « fonctionne de manière transparente pour tous les jeux, films et musiques grâce Ă la conversion automatique de l’audio en haptique en temps rĂ©el ». Ainsi, vous pourrez aussi l’utiliser pour vous transporter au beau milieu d’un pogo de concert de mĂ©tal si vous le souhaitez grâce Ă la conversion automatique de l’audio.

Encore un concept

Rappelons que les concepts de Razer n’ont pas vocation Ă voir le jour sous la forme prĂ©sentĂ©e au CES. Il est donc peu probable que le Project Esther devienne un produit commercialisĂ©. En revanche, le moteur haptique Sensa pourrait devenir un Ă©lĂ©ment marquant du catalogue de la marque aux trois serpents. Razer a d’ailleurs mis Ă disposition son Interhaptics SDK afin que les dĂ©veloppeurs puissent intĂ©grer ce retour haptique Ă leurs jeux… car c’est bien lĂ le problème.

Pour obtenir des sensations rĂ©alistes, le coussin a besoin d’instructions prĂ©cises fournies par le jeu. Il ne peut donc correctement fonctionner qu’avec des titres compatibles, dont la liste n’est bien Ă©videmment pas communiquĂ©e. Autant dire qu’ils ne doivent pas ĂŞtre très nombreux.