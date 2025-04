« Je suis très excité » : Phil Spencer veut vraiment que vous compreniez que Xbox va sortir une console portable

Phil Spencer a l’air très enthousiaste vis-à-vis du prochain appareil de son entreprise. La console portable Xbox est dans les starting-blocks, et devrait arriver très prochainement.

Illustration Frandroid

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a levé un coin du voile sur les projets portables de Microsoft lors d’une interview avec iJustine. « Nous avons évoqué des consoles portables, et je suis très excité », a-t-il déclaré, martelant sa vision : mettre le joueur au centre, peu importe l’appareil. Une annonce qui confirme les rumeurs d’une console nomade en collaboration avec ASUS, prévue pour 2025.

Selon Spencer, l’objectif est de permettre aux joueurs d’accéder à leur bibliothèque, sauvegardes et achats n’importe où. Un discours qui s’appuie sur le cloud gaming (déjà utilisé pour des « dizaines de millions d’heures » mensuelles) et le programme Xbox Play Anywhere, offrant des versions PC gratuites pour 1 100 jeux.

Project Kennan : une console portable signée ASUS en 2025

Sous le nom de code Project Kennan, cette console serait développée avec ASUS, comme le suggèrent des teasers récents des deux entreprises. Bien qu’elle ne puisse pas exécuter nativement tous les jeux Xbox, elle miserait sur le cloud et les titres compatibles PC. Objectif : concurrencer la Switch 2 de Nintendo, dont la sortie récente a semé la controverse.

Mais Microsoft ne s’arrête pas là. Une console portable « maison » serait en développement pour 2027, accompagnant la prochaine génération de consoles Xbox. Jason Ronald, vice-président de Xbox, évoque un hybride entre Xbox et Windows, de quoi faire saliver les fans de gaming nomade qui sont présents sur les deux plateformes.

Reste à voir si ASUS et Microsoft surferont sur la vague portable mieux que le Steam Deck. On attend aussi de voir à quel prix serait lancé un tel appareil, parce que pour rappel, les géants du secteur tirent les prix vers le haut depuis maintenant quelques années. Récemment, c’est la Switch 2 qui a beaucoup surpris à cause de son tarif très élevé.