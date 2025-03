998, 999, 1000… L’écosystème Xbox vient de franchir une étape importante sur console et PC

Le programme Xbox Play Anywhere comprend désormais plus de 1000 titres. C’est donc autant de copies disponibles aussi bien sur consoles Xbox que sur PC, un système qui inciterait les joueurs à apprécier davantage leurs jeux.

La catalogue Xbox Play Anywhere est désormais bien fourni // Source : Microsoft

Cela fait bientôt une décennie que Microsoft lie progressivement les écosystèmes PC et consoles. En effet, depuis 2016, le géant américain permet d’acheter des jeux que l’on peut lancer aussi bien sur Xbox que sur Windows.

Baptisé Xbox Play Anywhere, ce programme a fait ses débuts avec des licences phares de Microsoft, telles que Forza Horizon 3 et Gears of War 4, avant de s’étendre progressivement au fil des sorties et des accords avec des éditeurs tiers. Les acquisitions de certaines firmes comme Bethesda Softworks et Activision-Blizzard contribuent également à l’élargissement de ce catalogue, avec notamment le RPG Avowed, pour citer un exemple récent.

Ainsi, ce jeudi, le géant de Redmond a révélé avoir atteint un jalon significatif, comme dans ce post publié sur Bluesky : « Il y a maintenant plus de 1 000 jeux compatibles Xbox Play Anywhere ! Ce qui veut dire qu’il y a désormais plus de 1 000 jeux avec lesquels vous pouvez poursuivre votre progression sur n’importe quel PC, console Xbox et console de jeu portable prise en charge. »

Une recette avec de solides arguments, mais qui manque encore de lisibilité

Avec ce programme, Microsoft se dote de sacrés arguments pour séduire les joueurs. Non seulement compatibles sur plusieurs systèmes, les jeux concernés se retrouvent aussi très souvent disponibles dans le Game Pass Ultimate, qui coûte 17,99 euros par mois. Cela signifie que de nombreux titres sont accessibles sans achat supplémentaire, avec des licences lancées depuis plusieurs années comme Sea of Thieves, Subnautica et ARK, mais aussi avec des triple A plus récents, comme Starfield, Doom: The Dark Ages, ou encore le prochain Silent Hill F.

À ceci s’ajoute évidemment une compatibilité avec le service de cloud gaming de Microsoft, fer de lance de l’extension de l’écosystème Xbox sur de nombreux appareils, que ce soit sur consoles, ordinateurs PC et Mac, smartphones et tablettes, voire téléviseurs connectés. Nous avons même testé le service sur Fire TV, une expérience qui nous a pour le moins convaincus.

Attention toutefois, malgré ce catalogue désormais bien fourni, certaines grandes licences ne sont pas encore estampillées Xbox Play Anywhere. On peut citer Baldur’s Gate 3, qui est disponible sur consoles Xbox, mais pas sur l’application Windows Xbox. Pire, pour ajouter un peu de confusion, le titre de Larian Studios peut être lancé en cloud gaming, mais n’est pas disponible dans le Game Pass.

Si Microsoft doit encore peaufiner sa stratégie, en rendant son catalogue plus lisible par exemple, il faut reconnaître que son écosystème gaming prend progressivement forme. Pas forcément au point de menacer l’hégémonie de Steam sur PC pour le moment, mais la recette semble convaincre celles et ceux qui se laissent tenter par les titres Xbox Play Anywhere. En effet, Jason Ronald, vice-président chargé de l’écosystème Xbox, affirme que les titres compatibles « ont un temps de jeu supérieur de 20 % en moyenne, grâce à la flexibilité que cette fonctionnalité offre aux joueurs », rapportent nos confrères de Windows Central.

Ne reste plus qu’au géant américain de trouver un accord avec Rockstar Games pour ajouter le très attendu GTA 6 à cette liste de 1000 jeux, et j’admets que je pourrais peut-être laisser Steam de côté pour cette fois.