Xbox Series X | S : nos conseils pour bien débuter, les astuces et jeux indispensables

Vous avez enfin déballé vos cadeaux et, au milieu du lot, il y a enfin la Xbox Series X ou Series S que vous attendiez. Vient désormais le moment de l’installer. On vous guide pour que les premiers moments se passent à merveille.

La puissance et le jeu nouvelle génération frappent à votre porte. Ou plutôt sont enfin là. Vous voilà propriétaire d’une Xbox Series X ou Series S et il est temps de l’installer.

Pour les tests complets des deux consoles, on vous conseille d'aller consulter les articles que nous avons consacrés aux deux produits :

Nous allons vous proposer ci-dessous l’essentiel pour réussir vos premiers pas rapidement et peaufiner le tout avant de lancer vos premiers jeux.

Comment configurer votre console ?

Une fois ouverte la boîte de la console, excellemment bien conçue pour être déballée même avec une seule main, on trouve la Xbox Series, sa manette, son câble d’alimentation ainsi qu’un câble HDMI 2.1 indispensable pour profiter de la 4K 120 Hz et du HDR (si votre écran TV est évidemment compatible). Vous branchez le tout et l’aventure peut commencer dès que vous démarrez la console.

La configuration est assez simplifiée et très bien expliquée. Vous avez le choix entre suivre la procédure sur la console à l’aide de votre manette, ou bien vous en remettre à l’application Xbox sur votre smartphone. C’est plus intuitif et facile à utiliser sur son écran tactile plutôt qu’en enchaînant les étapes et en tapant les informations avec sa manette. Avantage non négligeable : si vous avez un compte Microsoft, l’application s’y connectera et vous n’aurez pas besoin de taper vos identifiants et mots de passe sur la console. De plus, les sauvegardes se feront ainsi automatiquement dans le cloud par la suite (avec votre compte Microsoft ou Xbox Live associé). Si vous aviez déjà un compte, vous allez ainsi récupérer vos contenus et sauvegardes. Mais attention à la place, la nouvelle console compte à peine 800 Go de stockage pour vos jeux.

Suivez chaque étape parfaitement décrite, choisissez votre système de connexion wifi ou Ethernet et votre mode d’alimentation. Pensez d’ailleurs à activer le mode d’alimentation en veille si vous comptez jouer à distance ou installer automatiquement les mises à jour sans rien avoir à faire. Cela sera notamment utile si vous souhaitez profiter du cloud gaming via l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou éventuellement jouer en console streaming si vous êtes sous iOS, Android ou Windows (la possibilité d’accéder aux contenus stockés sur votre console à distance). Vous devrez d’ailleurs lancer de multiples mises à jour après avoir configuré votre compte sur votre nouvelle console. Ça va prendre un peu de temps…

La Xbox Series S comme la Series X adapte automatiquement leur définition à l’écran auquel elle est raccordée. Vous n’aurez pas à vous embêter avec cela. Si vous aviez déjà une Xbox One et un disque dur externe pour stocker vos jeux, vous pourrez tout simplement le connecter à l’arrière pour continuer à profiter de vos jeux. Merci aussi à la rétrocompatibilité proposée par ces consoles pour les anciens titres chers à votre cœur.

Et si vous manquez d’espace de stockage sur votre console pour vos jeux de dernière génération, il existe la carte d’extension Seagate notamment.

Notre conseil : prenez le Xbox Game Pass !

Xbox a été pas mal chahuté pour ne pas proposer de véritables AAA maison à ses consoles avant ces derniers mois. Mais cela fait bien longtemps que ce n’est plus l’intérêt exclusif des Xbox One et Xbox Series. L’abonnement Xbox Game Pass est au cœur de la machine désormais. Pour 10-12 euros chaque mois, vous pouvez profiter de centaines de titres, dont une bonne partie issue des Xbox Studios avec des exclusivités disponibles Day One, et des jeux phares d’éditeurs tiers partenaires sans supplément dans le Game Pass. De plus, il est possible de bénéficier de nombreuses offres parfois à 1 euro symbolique si vous êtes un nouvel abonné. Pour les plus joueurs et/ou ambitieux, le Xbox Game Pass Ultimate permet non seulement d’avoir accès en illimité au très large catalogue de jeux, mais aussi d’y jouer sur PC, de profiter des atouts du Xbox Live Gold et de jouer en cloud gaming sur vos supports mobiles, certains boîtiers Android TV, bientôt sur votre TV et sur des boîtiers annexes.

Évidemment, si votre vie de joueur se résume à se focaliser sur un seul jeu à la fois (FIFA 22, Assassin’s Creed Valhalla, Call of Duty Cold War…), cela n’aura que peu d’intérêt d’ajouter cet abonnement à votre quotidien vidéoludique. Mais si vous aimez tester les jeux, êtes curieux de farfouiller dans le réservoir à disposition, vous pourriez bien y prendre rapidement goût. De plus, Xbox ajoute pléthores de jeux chaque mois pour faire le bonheur des joueurs.

Nos astuces pour bien démarrer

Les jeux indispensables

Pour aller avec votre nouvelle console et lui faire honneur, autant lui offrir des jeux à la hauteur de son potentiel. Et cette année, quoi qu’on en dise, ils n’ont pas manqué. On aurait pu vous citer les éternels FIFA, Call of Duty, Battlefield et autres NBA 2K qui méritent votre attention sur des consoles plus puissantes, où ils tournent mieux et sont graphiquement plus beaux. Mais nous avons voulu privilégier des titres qui nous ont marqués. Voici nos recommandations de jeux next-gen ou, du moins, dont la nouvelle version mérite de tourner sur votre Xbox Series X ou Series S.

Forza Horizon 5

C’est sans doute le jeu le plus beau de cette nouvelle génération Xbox avec ses vastes et variés paysages du Mexique. Playground Games, le studio derrière Forza Horizon 5, a expliqué avoir eu le temps de peaufiner son jeu de simulation de courses pour qu’il soit encore plus beau et propose des paysages encore plus variés. Si vous aimez les courses au grand air, le mode un peu Arcade, collectionner les voitures et jouer avec vos amis, voici le jeu parfait pour vous détendre (et même vous montrer un peu compétiteur pour certains).

Halo Infinite

La saga la plus emblématique de Xbox ne pouvait pas manquer son atterrissage sur Xbox Series. Halo Infinite est le dernier opus du jeu de tir à la première personne de référence pour la branche gaming de Microsoft. Et cette fois, il propose à la fois une campagne solo et un mode multijoueurs en ligne (gratuit) pour signer notamment le retour du Master Chief et des Spartans toujours lancés dans une guerre interstellaire entre l’humanité et des aliens, les Covenants. À découvrir en 4K/60 FPS en plus.

À noter que si vous disposez d’une Xbox Series X | S et d’un écran compatible, vous pouvez aussi vous tourner vers Halo : The Master Chief Collection (les quatre premiers jeux de la franchise) pour profiter pleinement d’un jeu tournant en 120 images par seconde, l’une des promesses (et prouesses) des nouvelles consoles.

Ori and the Will of Wisps

Sorti en 2020 sur Xbox One X, Ori and the Will of Wisps est l’un des jeux les plus poétiques proposés sur Xbox Series, désormais dans une version optimisée. Sur Series X, il tourne même en 4 K HDR 120 FPS. L’histoire d’Ori, petit être de lumière qui part à l’assaut des ténèbres qui se sont emparées de Niwen pour retrouver des feux follets et ramener la lumière. Pour cela, Ori dispose de multiples armes, de pouvoirs et d’astuces pour terrasser ses ennemis. Ne vous faites pas avoir par son côté enfantin et sa patte graphique, le jeu est loin d’être simple, mais un véritable et beau plaisir à jouer.

It Takes Two

Ce jeu s’apparente à un petit ovni dans le monde du jeu vidéo et ce n’est peut-être pas pour rien qu’il a été sacré jeu de l’année lors des derniers Game Awards. Car il reprend un concept qu’on croyait disparu (ou voué à n’être l’apanage que de la Nintendo Switch) : le vrai jeu à deux sur écran splitté. Dans It Takes Two, vous incarnez (avec un ami en local ou en ligne) des parents au bord de la rupture qui doivent collaborer pour se débarrasser d’un sortilège lancé involontairement par leur fille qui les a transformés en mini-poupées. L’entente et la synchronisation sont indispensables dans ce jeu d’aventure coopératif bourré d’humour, de réflexion sur la vie de famille et sur le besoin de s’entendre pour avancer.

The Medium

Si vous aimez vous faire peur, vous allez apprécier The Medium, étrange jeu polonais qui a été l’une des premières exclusivités de la console. Dans ce titre flirtant entre le thriller et le jeu d’horreur psychologique, vous incarnez Marianne, une médium qui atterrit dans un étrange hôtel abandonné qu’elle traverse entre deux mondes parallèles et surnaturels pour comprendre ce qu’il est arrivé. Un sens artistique qui parvient à prendre le pas sur le stress généré.

Tous ces jeux sont inclus dans le Xbox Game Pass.

Et aussi…

Si vous ne l’avez pas fait sur PC, profitez de la puissance de votre Xbox Series X∣S pour découvrir aussi Microsoft’s Flight Simulator, disponible dans le Xbox Game Pass. L’exigeant jeu a débarqué sur les nouvelles consoles maison et vous pouvez vous offrir une belle balade dans les airs, sur toute la planète et par toutes les météos. Si vous aimez les jeux d’aventure, Psychonauts 2 et son univers décalé autour des maladies mentales est à faire absolument. Avec ses étranges personnages, son héros Raz et la dextérité nécessaire, il va plaire aux petits comme aux grands.

Pour les amateurs d’aventure et d’action, Assassin’s Creed Valhalla et ses Vikings ont profité d’une belle montée en gamme pour répondre aux exigences des Xbox Series et il en résulte un jeu d’une réelle beauté à sillonner en profitant de la puissance des dernières consoles. De même, l’humour et un scénario rondement mené, tout en gardant l’esprit de la saga cinéma, font du Marvel’s Guardians of the Galaxy un jeu sans prétention qui mérite le détour (bande-son de haut vol des années 1980 en prime !).

Et pour les amateurs de JRPG bourré d’actions en plus d’être visuellement très beau, partez à la découverte de Tales of Arise, dernier opus d’une saga vieille d’un quart de siècle, mais facile à apprivoiser même par les novices. Les aventures de Alphen, héros amnésique, et Shionne, aux étranges pouvoirs, tous deux issus de peuples ennemis, mais qui sont prêts à collaborer pour débarrasser la planète Dhana de la servitude imposée par les Reniens.

