Votre Xbox Series X⎮S peut à présent aussi servir pour vos soirées karaoké

Pour fêter les 20 ans de la Xbox, Deezer est venu avec ses playlists sur les dernières consoles de Microsoft. Le service de streaming musical permet d’ajouter de la musique à vos parties endiablées, mais désormais aussi d’afficher les paroles des chansons.

L’anniversaire de la Xbox se poursuit pour ses 20 ans. Après avoir fait le plein de nouveautés et accueilli Halo Infinite en multijoueur, la console –ou plutôt ses héritières — continue de s’offrir de petits cadeaux.

Derniers en date, ceux apportés par Deezer. Le service de streaming musical a concocté deux playlists spéciales pour l’occasion (Xbox 20th avec des musiques emblématiques de jeu et Halo Classics pour les fans de la saga). Mais il offre surtout une fonction inédite aux joueurs, l’ajout des paroles de leurs chansons préférées.

Jouer en musique ou faire du karaoké

Ainsi, pendant que vous essayez de survivre sur Call of Duty Cold War ou que vous avez envie de prolonger l’excellente bande-son de Marvel’s Guardians of the Galaxy, vous pouvez lancer Deezer en arrière-plan pour jouer en musique et même profiter du mode Flow pour des mix personnalisés, et même selon votre humeur. Et pour aller plus loin dans le divertissement sur votre Xbox Series X⎮S, le service propose désormais la fonction Paroles pour préparer votre console aux soirées karaoké.

Comme pour la nouvelle fonction de Spotify du même nom, Paroles va afficher à l’écran le texte exact en temps réel. Cette possibilité existait déjà sur smartphone et ordinateur. Elle est désormais disponible sur Xbox Series et Xbox One, mais uniquement si vous possédez un compte Deezer Premium.

Comment installer Deezer sur votre Xbox ?

Allez sur le Microsoft Store depuis la console

Téléchargez Deezer

Allez dans le menu Mes jeux et applications/Applications sur votre Xbox

sur votre Xbox Démarrez Deezer sur la Xbox et identifiez-vous. Vous êtes ensuite connecté.

Vous pouvez aussi associer votre compte Deezer à votre Xbox en rentrant un code à 4 chiffres ou en scannant le QR Code qui s’affiche.

Si vous disposez d’un compte Deezer Famille, vous devrez enregistrer les identifiants du compte, le sélectionner sur la console. C’est ensuite dans l’application Deezer qu’il faudra s’assurer depuis les paramètres du compte que vous avez bien activé le profil Deezer Famille.

