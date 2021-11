Novembre est particulièrement riche en nouveautés pour les abonnés au Xbox Game Pass. Après Minecraft sur PC et en attendant la version d'essai de Battlefield 2042 ou encore le remaster de GTA San Andreas, Forza Horizon 5 et Football Manager 2022 sont disponibles dès ce mardi, jour de leur sortie.

Faites vrombir les moteurs ! Forza Horizon 5 est enfin disponible sur le Xbox Game Pass, quatre jours après le lancement en avance des heureux propriétaires de l’édition Premium. C’est parti pour de folles courses sur les routes du Mexique, au coeur de la jungle, des montagnes, sur la plage ou au milieu des zones désertiques. Le tout, sous la pluie, la neige ou la tempête de sable.

Le jeu profite de toute la puissance technologique des nouvelles Xbox Series X⎜S pour offrir un opus encore plus fluide, rapide et surtout magnifique. De l’aveu même du studio Playground Games, le jeu a pris son temps, mais les amateurs du genre vont en avoir pour leur attente.

Octobre s’était achevé avec l’arrivée de Age of Empires IV sur PC, novembre repart de plus belle pour les abonnés au Xbox Game Pass. Microsoft a dévoilé la liste du premier lot de jeux ajoutés au service en ce début de mois et ça part déjà très fort, avec notamment des jeux disponibles dès leur sortie et un partenariat renforcé avec EA Play pour les abonnés Ultimate.

Des jeux « Day One » à gogo

Et Forza Horizon 5 n’est pas le seul titre d’envergure à faire son apparition en ce début de mois. Ce mardi, Football Manager 2022 arrive, lui aussi, « Day One ». Vous allez pouvoir vous transformer en manager d’une équipe de football dès la sortie du jeu, avec une version PC et une Edition spéciale Xbox qui sera aussi accessible en cloud et sur PC.

Le partenariat entre Xbox et EA continuent de remplir le service de jeux de haut vol. C’est cette fois le très acclamé It takes two qui arrive. Un jeu en coopération à deux joueurs en local ou en ligne comme on n’en fait plus assez, avec en prime une histoire touchante sur les difficultés à s’entendre en couple. Bonne nouvelle, le Pass Ami qui vous permet de jouer avec un ami qui ne possède pas le jeu (ou n’est pas abonné au Game Pass) fonctionne.

Mais c’est sans doute la possibilité de découvrir Battlefield 2042 en avance qui va en ravir certains. Le nouveau FPS de EA sera proposé aux abonnés Game Pass PC et Ultimate pour 10 heures de jeu dès le 12 novembre. À vous les combats à 128 sur Xbox Series ou PC sur des maps gigantesques et pour des combats militaires d’ampleur. Vous bénéficiez ensuite de 10 % de remise et des récompenses exclusives si vous voulez précommander le jeu.

Mais n’hésitez pas aussi à découvrir d’autres titres à suivre de près comme Unpacking, un étonnant et séduisant jeu assez court sur la vie d’une héroïne à travers ses déménagements. Ou encore Kill it with fire avec sa chasse aux araignées. L’heure est aussi au rattrapage pour ceux qui auraient manqué Grand Theft Auto: San Andreas qui revient en version Definitive Edition.

En début de mois, Xbox a déjà dégainé Minecraft : Java and Bedrock Editions. Certes, le célèbre jeu de construction est déjà disponible depuis deux ans sur le Game Pass, mais il s’agissait d’une version spéciale console. Cette fois-ci, les joueurs sur ordinateur ont le droit à leur véritable version PC (accessible pour les abonnés Game Pass PC et/ou Ultimate). Cette version remplacera évidemment la version console si vous jouez sur ordinateur.

Les jeux ajoutés au Xbox Game Pass en novembre 2021

Backbone (Cloud)

Moonglow Bay (Xbox, PC, cloud)

Project Wingman (Xbox, cloud)

Minecraft : Java and Bedrock editions (PC)

Unpacking (Xbox, PC, cloud)

It Takes Two (Xbox, PC, cloud)

Kill it with Fire (Xbox, PC, cloud)

Forza Horizon 5 (Xbox, PC, cloud)

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022 : Xbox Edition (Xbox, PC, cloud)

Dicey Dungeons (Xbox, PC) – 11 novembre

Grand Theft Auto : San Andreas -The Definitive Edition (Xbox) – 11 novembre

One Step from Eden (Xbox, PC) – 11 novembre

Battlefield 2042 Early Access Trial (Xbox, PC) – 12 novembre

Microsoft Flight Simulator : Edition Jeu de l’année (PC, Xbox Series X) – 18 novembre

Evil Genius 2 World Domination (Xbox, PC) – 30 novembre

Ils quittent le service le 15 novembre

Final Fantasy VIII HD (Xbox et PC)

Planet Coaster (Xbox et PC)

Star Renegades (Xbox, PC, cloud)

Streets of Rogue (Xbox, PC, cloud)

The Gardens Between (Xbox, PC, cloud)

River City Girls (Xbox, PC, cloud)

Ces jeux ne seront plus disponibles à la mi-novembre. Pour les abonnés aux Game Pass, il est possible de bénéficier de 20 % de remise pour les conserver par la suite.

