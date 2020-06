Xbox Game Pass : les jeux sur PC s’ouvrent enfin aux mods

Le Microsoft Store et le Xbox Game Pass étaient souvent critiqués sur PC pour imposer des fermetures aux jeux pourtant plus accessibles au travers d'autres plateformes. Dans une mise à jour, l'application Xbox commence à autoriser les mods.

L’un des avantages de jouer sur PC plutôt que sur console est l’ouverture relative de la plateforme aux mods. Il arrive régulièrement que des développeurs amateurs, fans de certains jeux, proposent des améliorations pour des jeux. Parfois, c’est même la meilleure version possible d’un jeu qui repose sur l’installation de certains mods non officiels (l’intégralité des RPG développés par Bethesda notamment, mais aussi certains jeux japonais mal adaptés aux PC). Pour installer ces modifications, il faut toucher à certains fichiers du jeu, et donc y avoir accès.

C’est là que les choix de Microsoft pour Windows 10 commencent à poser problème. Les jeux développés pour le Microsoft Store de Windows 10 sont installés dans un dossier complètement verrouillé par Microsoft, difficilement accessible même pour l’administrateur de la machine (souvent son propriétaire). Ces problèmes ont causé beaucoup de frustrations chez bien des joueurs, rendant très impopulaire le Microsoft Store, entre autres problèmes de stabilité et de téléchargement.

Heureusement, depuis quelques années, l’équipe Xbox est bien décidée à améliorer cette situation. Comme le montre la nouvelle ouverture de l’application Xbox aux mods dans les jeux.

Une option à activer, un nouveau dossier à connaitre

La dernière mise à jour en date de l’application officielle Xbox sur Windows 10, qui permet l’installation des jeux du Xbox Game Pass, intègre une nouvelle mention pour certains jeux : « Ce jeu prend les mods en charge ». C’est notamment le cas du jeu Into The Breach. Lorsque le jeu est installé, une option permet désormais d’activer le support des mods.

Cela reste donc une fonction optionnelle de l’application, et Microsoft prévient d’un certain nombre de risques et problèmes qui peuvent survenir avec l’installation de mods. En particulier il est possible de rendre instable le jeu, faire attention aux sources de ces mods, et que certains mods peuvent rendre impossibles le partage de contenu sur le Xbox Live. Les mises à jour du jeu peuvent également casser le support de certains mods.

Une fois l’option activée, il faut se rendre dans un nouveau dossier créé par Windows où le système stockera désormais les jeux dont les mods sont autorisés « ModifiableWindowsApps ». Ce dossier se trouve sur le stockage ayant été utilisé pour l’installation, dans le dossier « Program Files ». Vous l’aurez compris, la particularité de ce nouveau dossier est de rendre les fichiers du jeu accessibles comme avec n’importe quelles autres boutiques de jeux.

Comme on le disait en début d’article, cette fonction reste uniquement disponible si les développeurs pensent à explicitement indiquer que leurs jeux peuvent recevoir des modifications. Pour l’heure, rares sont les jeux qui semblent l’autoriser.