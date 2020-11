Xbox Series S et X : un abonnement Xbox Game Pass pour 7 consoles sur 10

Le lancement des nouvelles consoles Xbox semble s'être bien déroulé pour Microsoft. Si la firme se refuse à donner des chiffres de vente, elle a des indicateurs plutôt positifs à communiquer.

Microsoft ne donnera pas les chiffres de vente de la Xbox Series S et Series X. C’est Phil Spencer qui l’a justifié en indiquant que cela ne correspondait plus vraiment à l’objectif de l’écosystème Xbox, aujourd’hui plus large que ses simples consoles. La firme mise désormais tout sur son abonnement Xbox Game Pass disponible sur PC, consoles et sur les smartphones Android grâce au cloud gaming. C’est sur ce point que Microsoft avait quelques indicateurs à donner.

70% des consoles Xbox Series X|S sont liés à un abonnement

Le premier chiffre intéressant vient de l’attach rate des consoles Xbox avec l’abonnement Xbox Game Pass. L’attach rate, c’est le terme utilisé pour désigner la popularité de la vente d’un consommable ou d’un accessoire avec un produit. Ça peut être le nombre de coques Apple vendues par rapport aux nombres d’iPhone, ou le nombre de Mario Kart par rapport aux ventes de Nintendo Switch. Dans le cas de Microsoft, la firme veut maximiser le nombre d’abonnés à ses services sur le plus de consoles vendues. Sur ce point, elle indique que 70% des consoles vendues pendant les 24 heures du lancement sont liées à un abonnement Xbox Game Pass, qu’il soit nouveau ou non.

8/ Taking all of this data into account. Game Pass subscribers are still likely to spend that $120 each year on new games, perhaps 20% more than usual = $144. They're spending $180 a year on Game Pass. Over a 6 year period that's $864 on games and $1,080 on Game Pass. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 13, 2020

Pour l’analyste Daniel Ahmad c’est un élément très important pour mesurer le succès de la stratégie Microsoft à l’avenir. Il rappelle que le joueur console moyen achète deux jeux par an, soit environ 120 dollars. D’après Microsoft, les abonnés au Xbox Game Pass dépensent 20% de plus en achat de jeux ou de DLC, comparés aux non-abonnés. L’analyste en conclut que les abonnés pourraient dépenser jusqu’à 144 dollars par an dans des jeux et du contenu, en plus de l’abonnement jusqu’à 180 dollars au Xbox Game Pass. Sur 6 ans, cela placerait le chiffre d’affaires pour ce profil à 864 dollars d’achats et 1080 dollars d’abonnements, soit 1944 dollars, bien au-delà des 780 dollars dépensés en moyenne par un joueur PlayStation avec la PS4.

Si Microsoft parvient à maintenir un taux d’abonnés à ce niveau, elle pourrait donc créer un écosystème très fructueux.

La Xbox Series S est la console des primo-accédants Xbox

Le Xbox Game Pass n’est pas la seule particularité de la stratégie de Microsoft. Il faut aussi mentionner le lancement de la Xbox Series S, cette console particulièrement compacte et moins puissante que ses cousines, mais lancée à un prix bas de 299 euros. Sans surprise, cette console semble trouver son public parmi des joueuses et des joueurs qui n’avaient pas de Xbox jusque-là. Toujours sur les 24 heures du lancement, Microsoft indique que la console réussit à intégrer le plus haut pourcentage de nouveaux joueurs que n’importe laquelle des Xbox lors de son lancement. Autrement dit, comparé à la Xbox One S ou la Xbox 360 Arcade, la Xbox Series S est davantage populaire auprès de ce nouveau public qui n’avait soit aucune console, ou qui était acquis à Sony ou Nintendo.

Là encore on ne peut que regretter de ne pas avoir de chiffres plus précis, mais Microsoft semble indiquer que la Series S réussie son objectif dans ces premiers instants. Tout l’enjeu est de réussir à maintenir ces bons résultats dans la durée, quand la PS5 sera bien là. Après le lancement des nouvelles consoles internationalement, nous devrions avoir le droit aux premiers chiffres de vente de la part des instituts indépendants comme Gfk.