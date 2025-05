Ce smartphone Oppo avec écran 120 Hz et charge rapide 80 W est bradé à un super prix lors des French Days

Il n’est pas nécessaire de vider son portefeuille pour s’offrir un nouveau smartphone. On trouve de très bons modèles milieu de gamme à moins de 400 euros, c’est notamment le cas du Oppo Reno 13 FS qui profite même des French Days pour devenir encore plus intéressant chez Carrefour : au lieu de 399 euros, il passe à 349 euros.

Oppo a fait son grand retour en France cette année. Un retour en grande pompe, tant sur le haut de gamme, que dans le segment inférieur, avec l’Oppo Reno 13 FS notamment. Et pour ce comeback, Oppo n’a pas fait les choses à moitié en proposant une excellente configuration à moins de 400 euros. Alors évidemment, quand son prix chute de 50 euros durant les French Days, on ne peut que vous le conseiller.

Pourquoi craquer pour le Oppo Reno 13 FS ?

Un joli design plein de charme

Un très bel écran AMOLED, très bien calibré

Une autonomie de plus d’une journée

Au lieu de 399 euros, l’Oppo Reno 13 FS est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros chez Carrefour.

Élégance et fluidité au quotidien

L’Oppo Reno 13 FS séduit d’emblée par son design, bien que classique, raffiné et ultra-fin. Sa finition brillante, presque irisée, attire la lumière et les regards. Léger et agréable en main, il se démarque aussi par son écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, aux couleurs vives et aux bordures discrètes.

Sous sa coque élégante, il embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 1 qui, bien qu’il date un peu, parvient à offrir une expérience équilibrée pour un usage polyvalent, que ce soit pour jongler entre les applis, profiter de ses séries préférées ou naviguer sur les réseaux sociaux.

Endurant et efficace en photo

Sans être un photophone, l’Oppo Reno 13 FS parvient à proposer des clichés agréables. Il perd un peu des points en basse luminosité, tous capteurs confondus, mais rien de catastrophique. Le mode portrait est particulièrement réussi, avec un joli flou d’arrière-plan naturel.

Côté autonomie, l’Oppo Reno 13 FS assure largement une journée complète d’usage sans sourciller, grâce à sa batterie de 5.800 mAh. Durant notre test, il a presque tenu 22 heures, lors d’un usage mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de textes, visionnage de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo. Et la cerise sur le gâteau : compatible avec la recharge 80W (bloc à acheter séparément), il peut regagner 40 % de batterie en 10 minutes. Un atout de taille pour ceux qui bougent beaucoup et veulent un smartphone toujours prêt à suivre le rythme.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Oppo Reno 13 FS.

