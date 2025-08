Toyota va fabriquer certaines de ses voitures électriques en Europe, et plus précisément en République Tchèque. Ce qui leur permettra de pouvoir enfin bénéficier du bonus écologique.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Au fil des années, la production automobile européenne a fortement évolué, et surtout, elle a diminué. Les constructeurs automobiles se sont tournés vers la Chine, afin de réduire les coûts de production, et pouvoir baisser les prix. De plus, beaucoup de marques originaires de l’Empire du Milieu ont débarqué en Europe, assemblant leurs autos dans leur pays natal.

Bientôt une production européenne pour Toyota

Et cela a fait voir rouge Bruxelles, qui a décidé de mettre en place des mesures afin de stopper ce phénomène. Outre de lourds investissements, l’Union européenne a aussi instauré des droits de douane sur les voitures électriques produites en Chine. En France aussi, le gouvernement a décidé de sévir en supprimant le bonus écologique pour ces dernières. Mais pas seulement. Car ce dernier est désormais attribué selon un éco-score.

Or, ce dernier exclut la plupart des autos fabriquées en dehors de l’Union Européenne, à quelques exceptions près. C’est par exemple le cas de la Hyundai Inster, dans sa version cinq places uniquement. Chez Toyota par exemple, les voitures électriques ne sont pas éligibles au coup de pouce gouvernemental, qui a récemment été remanié. En effet, le bZ4X est actuellement assemblé au Japon, et plus précisément dans l’usine de Motomachi. Et cela lui porte préjudice car il n’a le droit à aucune aide.

Toyota bZ4X // Source : Etienne Rovillé

Cependant, cela pourrait finir par changer, car Toyota envisage de produire ses autos électriques en Europe. Une information qui a été annoncée par le média japonais Nikkei Asia, mais qui n’a pas encore été confirmée par un communiqué officiel. Quoi qu’il en soit, il faudra encore faire preuve de patience avant de voir rouler les premières voitures assemblées sur le Vieux Continent. La production ne devrait pas démarrer avant 2028 seulement selon le média spécialisé.

Et on sait déjà où celle-ci se déroulera, puisque c’est l’usine de Kolín, située en République Tchèque qui l’accueillera. Il ne s’agit pas d’un site qui sera construit pour l’occasion, bien au contraire. Car la marque le détient depuis déjà plus de vingt ans, avec sa filiale Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). Ce qui permettra de limiter les investissements nécessaires. Les prix des voitures assemblées sur place ne devraient donc pas augmenter, et ils pourraient même diminuer.

Un moyen de relancer les ventes ?

En effet, les coûts logistiques devraient être plus bas, tandis que les autos auront enfin le droit au bonus écologique en France, si le gouvernement ne change pas les règles. Pour mémoire, ce dernier a récemment évolué et prend désormais le nom de prime « coup de pouce ». Cependant, on ne sait pas encore avec précision quels modèles seront fabriqués en République Tchèque. Le média nippon évoque toutefois déjà un SUV sportif électrique. Il est aussi probable que le bZ4X soit concerné, afin de bénéficier de l’aide de l’État.

Au total, ce ne sont pas moins de 100 000 voitures sortiront chaque année de ces nouvelles chaînes de production. Pour rappel, Toyota prévoit de proposer un total de 14 modèles électriques en Europe d’ici à 2026. Parmi eux, un bZ4X restylé, ainsi qu’une nouvelle version du C-HR +. Une belle montée en puissance pour le constructeur japonais, qui avait jusqu’alors encore du mal à croire à la voiture électrique. Mais l’arrivée du nouveau patron Koji Sato a permis de changer la donne, tout doucement.

Toyota bZ4X Touring // Source : Toyota

Cette nouvelle stratégie pourrait permettre à Toyota de relancer ses ventes de voitures électriques, qui représentent seulement 2 % de ses immatriculations globales. Mais l’entreprise n’est pas la seule dans ce cas, puisque cette motorisation a encore du mal à s’imposer. Les ventes dans les 31 grands pays européens ont chuté de 1 % sur un an, avec 1,99 million d’unités écoulées en 2024. Ainsi, la part de marché est passé de 15,7 % à 15,4 % mais elle reste supérieure aux 2 % affichés au Japon.