« Une baisse des prix inédite » : bonne nouvelle pour les voitures électriques d’occasion en France

Pour la toute première fois, une voiture électrique d’occasion coûte en moyenne moins de 20 000 euros. Le prix a chuté d’environ 3 000 euros en un an, ce qui devrait inciter les automobilistes à opter pour cette motorisation.

Les ventes de voitures électriques ne sont pas encore au mieux de leur forme, même si cela commence tout doucement à aller mieux. Et pour cause, les immatriculations sont reparties à la hausse mais certains points posent encore problème. A commencer par le prix, qui demeure trop élevé pour de nombreux automobilistes.

Une forte baisse des tarifs

Il est vrai qu’à l’heure actuelle, acheter une voiture électrique coûte toujours plus cher qu’une auto thermique. Cependant, on sait que cela est peu à peu en train de changer. Et surtout, il est aussi possible d’opter pour un véhicule d’occasion. Dans ce cas, la facture est évidemment beaucoup plus raisonnable. A vrai dire, cela devient même de plus en plus intéressant au fil des années. C’est ce que confirme une récente étude menée par La Centrale, et relayée en exclusivité par Le Figaro.

On y apprend alors que le prix moyen des voitures électriques d’occasion a fortement chuté au cours des dernières années. A tel point qu’il est désormais passé sous la barre des 20 000 euros, pour atteindre en moyenne les 19 990 euros. Une étape évidemment hautement symbolique pour cette motorisation, dont le tarif dissuade encore de nombreux conducteurs. Et ce même si l’on sait que rouler en électrique revient au final nettement moins cher qu’en essence ou en diesel. Cela pour de nombreuses raisons.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Et ce n’est pas tout, car la valeur des autos d’occasion zéro-émission (à l’échappement) continue de baisser fortement. Une aubaine pour les acheteurs, un peu moins pour les vendeurs, bien évidemment. En un an seulement, le tarif moyen a chuté de 3 0009 euros, soit une dégringolade de 13,08 %. Sur le 2ème trimestre 2025, les prix ont baissé de 2,44 %, ce qui correspond à environ 500 euros. Et globalement, toutes les voitures et toutes les catégories sont concernées.

Cependant, l’étude ne précise pas les raisons réelles de cette forte dégringolade des tarifs. Peut-être est-ce directement lié à la baisse des prix des voitures électriques neuves ? Car hormis quelques exceptions, ces dernières coûtent aujourd’hui de moins en moins cher. De plus, l’offre des autos d’occasion est de plus en plus importante, ce qui a logiquement pour effet de faire chuter les tarifs. Les ventes tactiques d’occasion zéro kilomètre à prix cassé ont-elles aussi un rôle à jouer ? Sans aucun doute.

Des modèles particulièrement intéressants

Il faut tout de même garder en tête que toutes les voitures électriques d’occasion ne sont pas égales en ce qui concerne les baisses de prix. En effet, certains modèles sont plus concernés que d’autres à ce sujet. C’est par exemple le cas de la Peugeot e-208, qui a connu une très forte chute de son tarif en occasion. Elle est de l’ordre de 17,5 % en un an seulement, avec un prix médian affché à seulement 16 490 euros actuellement.

La Tesla Model 3 fait aussi très fort, avec une dégringolade de 12,5 % et un tarif moyen fixé à 27 990 euros. De son côté, la Renault Zoé, qui reste la voiture électrique la plus vendue en occasion voit son tarif médian légèrement remonter sur un an, de l’ordre de 3,85 %. Néanmoins, ce dernier a chuté de 5,7 % sur le 2ème trimestre 2025, pour s’établir à 12 980 euros. On comprend son succès, alors qu’elle reste très présente sur les sites de vente de voitures d’occasion.

Renault Zoé // Source : Jean-Baptiste Passieux

Selon un autre étude menée par l’Avere-France, le prix d’achat reste encore un critère important pour les acheteurs de voitures électriques. Car la grande majorité veut opter pour cette alternative pour les économies d’énergies et la réduction des dépenses d’entretien. Ainsi, 58 % des sondés considèrent encore cette motorisation comme étant trop chère. Mais les automobilistes semblent être réceptifs aux arguments concernant la sécurité des batteries ou encore le développement des bornes de recharge partout en France