Voici les 10 voitures électriques d’occasion les plus vendues en France

L’Avere-France vient de publier son dernier baromètre en date sur le marché des voitures électriques d’occasion. Et cocorico, c’est un modèle français qui rencontre le plus de succès en 2ème main.

Renault Zoé // Source : Jean-Baptiste Passieux

Les ventes de voitures électriques neuves commencent à repartir à la hausse en Europe en 2025. Une bonne nouvelle, après une année 2024 en demi-teinte, marquée par une chute spectaculaire des immatriculations pour certains constructeurs. Mais certains points comme le prix posent encore problème. Ce qui incite les automobilistes à se tourner vers l’occasion.

La Renault Zoé cartonne

Et justement, comment se porte ce marché ? C’est ce qu’a voulu savoir l’Avere-France, qui vient tout juste de dévoiler son dernier baromètre en date pour l’ensemble du 1er trimestre 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les ventes se portent plutôt bien. Entre janvier et mars, ce ne sont pas moins de 40 000 voitures électriques d’occasion qui ont changé de propriétaire. Un chiffre en hausse de 39 % par rapport à la même période en 2024.

En revanche, on enregistre une petite chute en 4 % en comparaison avec le 4ème trimestre 2024. Mais une question se pose surtout : quel est le modèle qui se vend le plus en occasion ? Et bien sans grande surprise, il s’agit d’une voiture française, puisque c’est la Renault Zoé qui arrive sur la plus haute marche du podium.

La citadine, dont la production a pris fin en 2024 a enregistré 5 901 transactions depuis le début de l’année 2024. Un chiffre qui chute cependant de 9 % par rapport au 4ème trimestre 2024.

Peugeot e-208 restylée // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Elle est suivie par une autre citadine tricolore, qui n’est autre que la Peugeot e-208. Au total, ce sont 3 482 exemplaires qui ont trouvé preneur, soit 11 % de moins qu’en fin d’année dernière. La 3ème place du classement est occupée par la Tesla Model 3, avec 3 099 ventes, puis par la Fiat 500 (2 537 unités). Un classement qui diffère de celui précédemment dévoilé par l’Avere-France, qui s’intéressait aux modèles qui se vendent le plus rapidement. Dans ce cas, c’est la Renault Mégane E-Tech qui montait sur la plus haute marche.

Elle reste première pour le 1er trimestre 2025, puisqu’il ne lui faut en moyenne que 42,3 jours pour trouver un nouveau propriétaire. Elle est suivie de près par la Fiat 500 (42,8 jours) et par la Tesla Model 3 (42,9 jours). Ce qui prouve que le boycott de la marque américaine ne semble pas être si important que cela, contrairement à ce qui certains affirmaient en voyant de nombreuses voitures en occasion. En revanche, la Zoé fait partie des autos qui mettent le plus de temps à être revendues, avec la Dacia Spring et la Peugeot e-2008.

Des modèles à la traîne

Elles sont tout de même encore très loin du bas du classement, occupé par les DS 3 Crossback, Hyundai Kona et Kia Soul. Cette dernière met en effet en moyenne 228 jours pour trouver un nouveau propriétaire, ce qui est tout simplement énorme. Il faut également savoir que la durée durant la quelle une voiture électrique d’occasion est en vente varie fortement selon la région. C’est en Nouvelle Aquitaine qu’elle est la plus élevée, avec une moyenne de 210 jours, contre seulement 88 en Ile-de-France.

Globalement, les autos électriques mettent toujours plus de temps à être revendues que les modèles thermiques. À l’échelle de la France, il faut respectivement compter 134 et 100 jours, soit un écart de 34 % entre les deux motorisations. Il existe une exception en Corse, où les VE se revendent plus vite, avec seulement 102 jours contre 112 pour les véhicules essence ou diesel. L’âge joue aussi un rôle capital. Assez étonnement, ce sont les autos âgés de 3 à 5 ans qui se revendent plus vite que celles plus récentes.

DS 3 E-Tense // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Plus globalement, les SUV rencontrent plus de succès en occasion que les citadines, qui restent plus longtemps sur le marché de l’occasion. Contre toute attente, le recours aux solutions locatives est en baisse au 1er trimestre 2025, et ce quel que soit le type d’acheteur. Les prix restent quant à eux plus élevés que pour les modèles thermiques, avec un tarif moyen respectif de 42 511 et 27 812 euros. À noter que les VE d’occasion coûtent en moyenne 24 % de moins qu’en neuf. De quoi faire de bonnes affaires pour ceux qui hésitent à se lancer !