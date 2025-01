Voiture électrique d’occasion : voici le classement des modèles qui se revendent le mieux (et le moins bien)

Dans sa dernière étude en date, l’Avere-France dévoile le classement des voitures électriques d’occasion qui se revendent le mieux et le moins bien. Si la Renault Zoé se vend le plus, sa sœur, la Mégane E-Tech, est celle qui se revend le plus rapidement. À l’inverse, la DS 3 E-Tense a beaucoup plus de mal à trouver des acheteurs en seconde main.

Des Renault Zoé d’occasion // Source : Renault

Les ventes de voitures électriques se sont tassées en 2024, que ce soit en Europe ou en France. Si de nombreux facteurs ont causé cette baisse, le prix reste encore un sujet particulièrement délicat. En effet, ce dernier est jugé bien trop élevé pour de nombreux automobilistes, et ce malgré les baisses enregistrées au cours des dernières années.

Des modèles qui s’en sortent bien

Mais si l’on sait que les immatriculations d’autos électriques neuves ont fortement ralenti en 2024, qu’en est-il du marché de l’occasion ? C’est justement la question que s’est posé l’Avere-France, qui s’intéresse particulièrement à cette motorisation et qui est notamment derrière le baromètre des bornes de recharge sur notre territoire. Cette fois-ci, l’organisme se concentre sur le marché de la seconde main. Déjà, ce type de transaction a grimpé en 2024 par rapport à 2023, avec notamment des ventes élevées au 4ᵉ trimestre.

En effet, l’année dernière, 18 265 voitures électriques d’occasion ont été vendues, soit 22 % de plus qu’en 2023. Pour rappel, ces autos sont arrivées massivement sur le marché à partir de 2019, et elles commencent tout juste leur deuxième vie, souvent à la fin d’un premier contrat de leasing. Dans la majorité des cas, elles sont revendues en occasion par des professionnels. Ce canal représente environ 45 % des transactions, contre 35 % pour les autos thermiques.

Renault Mégane E-Tech // Source : Renault

Et justement, combien de temps faut-il pour pouvoir écouler une voiture électrique ? Et bien ce temps est légèrement supérieur à celui pour un modèle essence ou diesel. Pour ce dernier, il faut compter en moyenne 101 jours, soit environ 3 mois, contre 147 jours (5 mois) pour une VE. Cependant, tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne, bien au contraire. Et certains trouvent bien plus rapidement un nouveau propriétaire. L’Avere-France dévoile justement le classement des autos qui partent le plus vite.



Et c’est donc la Renault Mégane E-Tech qui se place sur la plus haute marche du podium. La compacte électrique, ne traîne pas dans les stocks, puisqu’il a fallu en moyenne 44,4 jours pour écouler un exemplaire de cette auto. La star de la marque au losange est alors suivie par la Tesla Model 3 et la Mini Cooper SE en ex aequo, les deux demandant 45,8 jours en moyenne – preuve, pour la Mini, qu’une faible polyvalence n’est pas forcément un barrage à une vente rapide.

Des chiffres inégaux

Sur la 3ème marche, c’est la Fiat 500 électrique que l’on retrouve, avec seulement 46,8 jours en moyenne. Globalement, les citadines sont les autos électriques qui plaisent le plus en occasion, puisque on retrouve dans ce top 10 les Dacia Spring, Renault Twingo E-Tech et autres Peugeot E-208, sans oublier la star des ventes : la Renault Zoé. Notons la présence de deux SUV compacts : le Kia Niro (47,7 jours en moyenne) et la Peugeot e-2008 (52 jours).

Forcément, on se demande quels sont les modèles qui, au contraire, passent le plus de temps dans la vitrine de la concession. En première place, on retrouve la DS 3 E-tense, qui met en moyenne 240 jours à être vendue, soit quasiment 8 mois. Elle est suivie par l’Opel Corsa (210 jours), pourtant clone technique de la 208 électrique, et par l’Audi e-Tron, aujourd’hui connu sous le nom de Q8 e-tron. Si les raisons du désamour des automobilistes n’a pas été précisée, le prix fait sans doute partie des principales, ainsi que la concurrence d’autres modèles bénéficiant d’une meilleure image.

DS 3 E-Tense // Source : Marie Lizak pour Frandroid

L’étude de l’Avere nous confirme également que le temps de revente est fortement inégal entre les régions. C’est en Île-de-France que l’écart entre les voitures électriques et thermiques dans ce domaine est le plus bas, sans doute en raison d’un pouvoir d’achat plus élevé. Dans cette zone, il ne faut que 119 jours à un VE pour trouver preneur, contre 213 en Corse. À noter également qu’en moyenne, la durée de détention d’une auto électrique est plus longue qu’un modèle essence ou diesel. Elle était respectivement de 2,1 ans, contre 1,7 an en 2022.