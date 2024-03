Clap de fin pour la Renault Zoé électrique, après 12 ans de carrière

Après plus de 10 ans de carrière, la Renault Zoé électrique quitte définitivement le catalogue de la marque. Le dernier exemplaire sera assemblé le 29 mars 2024 au sein de l'usine de Flins, qui va ensuite subir une grande transformation.

Entre Renault et la Zoé, c’est une histoire d’amour qui dure. Et pour cause, c’est en 2012 que la citadine électrique a vu le jour, puisque ce type de motorisation était encore assez peu développé chez nous. Sorte de pionnière, elle n’avait à l’époque quasiment pas de rivales.

Une fin déjà prévue

Mais au fil des années, les choses ont fortement évolué et le marché a changé, avec une concurrence de plus en plus rude. Par ailleurs, le nouveau patron de la marque, Luca de Meo a annoncé de grandes mutations pour cette dernière, notamment dans le cadre de la Renaulution de 2021. Mais même avant cela, des changements avaient été annoncés. Et parmi eux, la fin de la carrière de la Zoé, après plus de dix ans au catalogue et plus de 400 000 exemplaires écoulés.

Et on sait désormais avec précision quand la dernière voiture sortira des chaînes de production. Les journalistes de BFM TV nous indiquent en effet que la date du 29 mars 2024 a été choisie, quatre ans après l’annonce du patron de la marque qui souhaitait transformer en profondeur l’usine de Flins où la citadine est assemblée. En juillet dernier déjà, nous annoncions que celle-ci quitterait le catalogue plus tôt que prévu.

Au départ, la Zoé devait tirer sa révérence à la fin de l’année 2024, mais l’arrivée prochaine de la Renault 5, que nous avons pu approcher a changé un peu la donne. Et ce alors que la citadine sortante commence de toute façon à prendre de l’âge, même si elle a pu profiter d’un petit restylage de mi-carrière en 2019. En décembre dernier, nous annoncions déjà que la Zoé quittait le catalogue de Renault chez nos voisins anglais.

Puis, ce n’est qu’à la mi-janvier que la petite auto électrique a aussi pris sa retraite en France. Depuis cette date, il n’est donc déjà plus possible de réserver un exemplaire neuf. Cependant, il aura fallu environ deux mois pour finaliser toutes les commandes et les honorer, avant la fermeture des lignes de production. Par ailleurs, la Twingo E-Tech électrique va aussi s’en aller, mais on ne sait pas précisément quand. Elle sera remplacée en 2027 par la future Renault Twingo Legend électrique à moins de 20 000 euros.

Une grande transformation

Mais que va devenir l’usine de Flins, située dans les Yvelines, après le départ de la Renault Zoé ? Et bien contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, elle n’accueillera pas la fabrication d’une nouvelle voiture. Déjà, parce que la R5 E-Tech, récemment dévoilée lors du dernier salon de Genève sera produite sur les chaînes du site de Douai, dans les Hauts-de-France. Mais ce n’est pas la seule raison.

En effet, le site francilien va quant à lui opérer une vaste métamorphose, qui a d’ailleurs déjà commencé. Fini les voitures neuves, puisque l’usine va désormais se spécialiser dans le reconditionnement, et notamment celui de pièces usagées telles que les moteurs ou encore les boîtes de vitesse. Mais ce n’est pas tout, car l’usine intègre aussi la Renew Factory, chargée de remettre en état des voitures d’occasion.

C’est d’ailleurs aujourd’hui l’activité la plus importante du site de Flins. Cette dernière est aussi dotée d’un incubateur de start-up, d’un campus de formation ainsi que d’une zone de fabrication de piles à combustible. De quoi préparer l’automobile de demain, alors que le recyclage et la valorisation prennent de plus en plus d’importance. En parallèle, Renault veut étoffer sa gamme de voitures électriques, avec la future R4 E-Tech et la Twingo Legend à moins de 20 000 euros.

À noter que la Nissan Micra, aussi assemblée à Flins sera remplacée par une nouvelle citadine 100 % électrique.