Renault Twingo électrique : voici à quoi ressemblera la future version abordable

Quelques semaines après sa révélation sous la forme d'un concept-car, la future Renault Twingo électrique s'offre déjà une petite balade en extérieur. L'occasion de re-découvrir ses lignes, qui pourraient rester proche de la version de série qui arrivera courant 2026.

Comme tous les constructeurs, Renault va devoir accélérer la cadence sur l’électrification, afin d’être dans les temps pour répondre aux exigences de l’Union européenne. Pour mémoire, les voitures thermiques neuves seront strictement interdites à la vente sur le Vieux Continent dès 2035.

Des lignes séduisantes

C’est ainsi qu’au début de l’année 2021, Renault a annoncé sa Renaulution, un vaste plan pour les prochaines années visant à électrifier massivement sa gamme. C’est à cette occasion que fut révélée pour la toute première fois la R5 E-Tech, sous la forme d’un concept-car. La version de série sera quant à elle lancée cette année, après plusieurs teasing fin 2023. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur à d’autres projets en tête.

Parmi eux, le lancement d’une petite voiture électrique encore plus abordable. Cette dernière devrait en effet coûter moins de 20 000 euros afin de rivaliser avec la Volkwagen ID.1 et la Citroën ë-C3. Et celle-ci a déjà été dévoilée sous la forme d’un concept-car, baptisé Renault Twingo Legend. Mais jusqu’à présent, seules des photos prises en studio ont été publiées par le constructeur, laissant cependant entrevoir les lignes de la citadine.

Voilà que le constructeur profite de la nouvelle année pour nous faire un petit cadeau. Sur son compte Instagram, Sandeep Bhambra, designer chez Renault a publié quelques photos du concept-car, déjà de sortie. En effet, ce dernier a pu prendre la lumière et se montre avec un éclairage plus naturel, qui montre un peu mieux les lignes de la petite auto. Bien sûr, tout le monde reconnaît les traits inspirés de la Twingo originelle, lancée il y a un peu plus de 30 ans déjà.

Ces clichés ne révèlent pas de grande surprise, mais permettent de mieux découvrir la citadine, qui devrait changer assez peu dans sa version de série. Pour mémoire, cette dernière devrait voir le jour dans le courant de l’année 2026 afin d’épauler la R4 électrique également en préparation. Pour l’heure, on ne connaît pas encore les dimensions de cette Twingo zéro-émission (à l’échappement), qui devraient rester riquiqui à en croire les premières images officielles.

Une petite auto prometteuse

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle arrivante dans la gamme devrait marquer un tournant pour la firme au losange, qui souhaite réduire le prix de ses voitures électriques afin de rester compétitif. D’autant plus que le constructeur chinois BYD prévoit une guerre des prix encore plus intense au cours des prochains mois. Et pas question pour Renault de se laisser distancer. C’est pour cela que le constructeur devrait beaucoup compter sur sa citadine.

Cette dernière devrait adopter une toute petite batterie LFP (lithium – fer – phosphate) afin de conserver un tarif abordable et pas plus élevé que la première génération. Comme souhaite aussi le faire Ford avec son Puma électrique, entre autres. La Twingo électrique devrait afficher une autonomie tournant autour des 400 kilomètres, tout comme la Peugeot e-208. En revanche, Renault ne devrait pas s’allier avec Geely pour produire sa citadine, contrairement aux rumeurs.

En revanche, il se murmure que Renault pourrait s’associer avec Volkswagen, afin de réduire les coûts de production de sa Twingo électrique. Cette dernière partagerait des éléments avec l’ID.1, qui arrivera au cours des prochaines années, épaulant ainsi l’ID.2. Ce qui permettra aussi au constructeur allemand de sortir un peu la tête de l’eau, alors que sa situation est très délicate à l’heure actuelle.

Pour rappel, la future Renault Twingo électrique devrait afficher une puissance tournant autour des 125 chevaux. Elle sera également éligible au bonus écologique, qui passe désormais à 4 000 euros pour les voitures électriques, hormis celles produites en Chine. La citadine devrait également être proposée dans le cadre du leasing social mis en place par le gouvernement.