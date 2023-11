« La bataille décisive » : le plus grand concurrent de Tesla annonce une guerre des prix sans pitié en 2024

Selon l'un des porte-paroles de BYD, le plus gros concurrent de Tesla, la guerre des prix va s'intensifier l'an prochain sur le segment des voitures électriques. La firme chinoise pourrait alors finir par dépasser Tesla, qui reste actuellement le numéro 1 mondial.

Si Tesla rencontrait d’importantes difficultés l’an dernier, cela est désormais de l’histoire ancienne, car tout semble aller pour le mieux pour la firme américaine. Cependant, les experts annonçaient que cette dernière allait être fortement chahutée par les constructeurs chinois. Et ils ne se sont pas trompés.

Une nouvelle guerre des prix

Si l’entreprise d’Elon Musk reste le numéro 1 de l’électrique dans le monde, ayant même battu son record de l’an dernier, elle doit cependant se méfier. En effet, elle est désormais talonnée par son rival BYD, qui vend déjà plus de voitures si l’on prend aussi en compte l’hybride. Mais ce n’est pas tout, car la firme chinoise serait sur le point de passer devant Tesla. Et pour cause, les deux ont vendu quasiment autant de véhicules électriques.

Et BYD ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, vous vous en doutez bien. C’est ce que laisse entendre l’un de ses porte-paroles, Zhang Zhuo. Ce dernier est l’un des cadres de la marque, actuellement en charge de la division Ocean comprenant notamment la Seal ainsi que la Dolphin et la Seagull. Et ce dernier met en garde ses rivaux en annonçant une nouvelle guerre des prix, comme le relaie le site Car News China.

Ce dernier s’est exprimé et annonce qu’en « 2023, il y avait une guerre des prix entre le thermique et l’électrique. En 2024, il y aura une guerre des prix entre les voitures électriques. La situation devrait être plus intense que l’année dernière et peut-être même entrer dans le stade de la bataille décisive« . Voilà qui a au moins le mérite d’être on ne peut plus clair. Serait-ce également une mise en garde à l’attention de Tesla ?

Sans aucun doute. Le constructeur semble répondre à la firme américaine, qui avait lancé la première guerre de tarifs en baissant le prix de ses Model 3 et Model Y de 13 000 euros au début de l’année. Plus tard, d’autres chutes de tarifs avaient été organisées par le constructeur, afin d’accroître ses ventes. Avant qu’il ne décide de les faire grimper à nouveau en Chine au cours des dernières semaines.

Des prix abordables

Les voitures chinoises sont généralement moins chères que celles venues des autres pays, en raison de la main d’œuvre moins onéreuse. C’est en partie aussi pour cela que Tesla possède une usine à Shanghai, qui produit les Model 3 et Model Y, les privant ainsi de bonus en France l’année prochaine. Sauf pour la Tesla Model Y produite à Berlin.

Mais BYD veut faire encore plus fort, en continuant de tirer les prix vers le bas pour grapiller des parts de marché supplémentaires.

En effet, certains spécialistes affirment que les voitures de BYD coûtent 10 500 dollars de moins à produire qu’une Volkswagen ID.3 en Allemagne par exemple. La Seal serait de son côté 15 % plus rentable qu’une Tesla Model 3. Mais alors que la firme va construire ses voitures en Europe, elle pourrait tout de même continuer à afficher des prix plus bas que son concurrent américain.

De plus, une production chez nous permettrait à la marque de conserver le bonus écologique, contrairement à la berline d’Elon Musk. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur chinois prévoit déjà une importante offensive, alors qu’il vient de lever le voile sur son Sea Lion 07, un SUV rival de la Model Y. Ce dernier, cousin du Denza N7 devrait afficher un prix autour des 200 000 yuan, soit l’équivalent de 25 734 euros. Ce dernier sera cependant revu à la hausse s’il arrive en Europe.

Plus tard, la gamme de ce dernier va s’étoffer avec deux nouveaux modèles. Il s’agira des Sea Lion 05 et Sea Lion 06, mais pour l’heure aucun détail n’a encore été révélé à leur sujet. On sait cependant qu’ils devraient prendre la forme de SUV électriques également.