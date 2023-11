Cette voiture électrique BYD pourrait dompter la Tesla Model Y, mais elle oublie un point important

Le constructeur chinois BYD, numéro 2 mondial de la voiture électrique, profite du salon de Guangzhou pour lever le voile sur son nouveau Sea Lion 07. Il s'agit d'un grand SUV électrique qui rivalisera avec la Tesla Model Y. Un nouvel arrivant qui pourrait aider la firme à passer une bonne fois pour toutes devant son rival américain.

On savait que Tesla risquait d’être fortement chahutée par les constructeurs chinois cette année. Mais peut-être pas à ce point. Car si la firme reste numéro 1 mondial, elle est désormais en passe de se faire doubler par son rival BYD. Et le constructeur, qui va installer une usine en Europe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Un nouveau SUV électrique

En effet, s’il possède déjà une gamme bien remplie, notamment en Europe avec ses Seal, Dolphin et autres Atto 3, entre autres, d’autres modèles devraient bientôt arriver. C’est le cas de la Seal U, un SUV électrique basé sur la berline, mais pas seulement. Car voilà que la firme profite du salon de Guangzhou, qui ouvre ses portes aujourd’hui, pour lever le voile sur un tout nouveau modèle. Ce dernier prend le nom de Sea Lion 07 et s’intègre dans la gamme Ocean aux côtés de la Seagull, entre autres.

Révélé sur la page Weibo de la marque, ce nouvel arrivant prend la forme d’un SUV coupé aux lignes épurées dans la lignée des autres modèles de la gamme. À l’avant, on retrouve un lien de parenté avec la Seal, notamment au niveau des optiques, tandis qu’il adopte une silhouette de SUV coupé. Ce qui nous rappelle entre autres la Volkswagen ID.4 ainsi que la nouvelle Peugeot e-3008 récemment dévoilée.

Sur son site, Car News China annonce une longueur de 4,83 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Des dimensions légèrement supérieures à celles de la Tesla Model Y, qui aura du souci à se faire face à ce nouvel arrivant.

À noter que le style du SUV est signé Wolfgang Egger, ancien designer chez Audi. À l’arrière, la signature lumineuse nous rappelle quelque peu celle de la Volkswagen ID.4.

Pour le moment, le constructeur n’a pas montré de photos du poste de conduite de son SUV, qui affiche un empattement de 2,93 mètres. De quoi accueillir en théorie confortablement les occupants à l’avant et à l’arrière. Il faudra cependant patienter avant d’en savoir plus, bien que nous devrions retrouver le grand écran tactile pivotant présent dans les autres modèles de la marque.

Un prix abordable

Malheureusement, le constructeur chinois ne donne que très peu d’informations techniques sur son nouveau Sea Lion 07, qui se déclinera en une gamme complète. Seulement sait-on qu’il reposera sur la base technique e-platform 3.0, comme la Seal ainsi que le Song L récemment dévoilé. Le SUV électrique embarquera également une batterie CTB (cell to body), similaire à la technologie CTP (cell to pack). Ce qui signifie que les cellules sont intégrées au châssis.

Ce qui réduit les coûts de production, mais qui peut poser des soucis en cas de petit accrochage, comme nous l’avions déjà expliqué plus tôt. Pour l’heure, on ne connaît pas encore la capacité de l’accumulateur, qui sera intégré dans le plancher du véhicule.

C’est dommage car la e-platform 3.0 intègre des batteries LFP qui ne se recharge pas vraiment très rapidement. Il est ainsi question d’un 10 à 80 % réalisé en 37 minutes, contre 20 minutes pour la Tesla Model Y fabriquée à Berlin… avec une batterie BYD !

Sera-t-elle affichée à 82 kWh comme le Song L ? Cela est fort probable mais n’a pas été confirmé. Pour mémoire, ce dernier affiche une autonomie comprise entre 510 et 570 kilomètres.

Il se peut que le SUV soit compatible avec la charge bidirectionnelle, et il sera doté de la suspension pilotée Disus-C présentée un peu plus tôt dans l’année et équipant la Yangwang U9. Reste à savoir si la voiture sera aussi proposée avec la conduite autonome, tandis que le constructeur reste encore peu loquace pour le moment. En revanche, on connaît d’ores et déjà son prix, qui démarrera à partir de 200 000 yuan, soit environ 25 471 euros.

Un tarif qui sera sans aucun doute bien plus élevé si le véhicule finit par arriver en Europe, comme c’est le cas pour la plupart des voitures chinoises. Il ne devrait donc pas être éligible au bonus écologique, à moins qu’il soit un jour produit sur le Vieux Continent. Il devrait alors également rivaliser avec le Denza N7, issu de la division haut de gamme du constructeur chinois.