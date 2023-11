Les voitures électriques chinoises coûtent deux fois moins cher que les autres : voici la raison

Selon une récente étude, les voitures électriques produites en Chine coûtent en moyenne deux fois moins cher que des modèles équivalents fabriqués ailleurs dans le monde. Mais, qu'est-ce qui explique cette incroyable différence ?

Cela fait depuis plusieurs mois que les constructeurs chinois sont dans le viseur de l’Union Européenne, tandis que ces derniers ont débuté une invasion massive sur notre marché. Et cela ne plaît évidemment pas du tout à Bruxelles, alors que plusieurs mesures ont été dévoilées afin de protéger l’économie du Vieux Continent et éviter une domination de l’Empire du Milieu. Mais cela va t-il suffire ?

Un écart énorme

Car les constructeurs asiatiques ne comptent absolument pas se laisser faire et espèrent tous se faire une place de choix sur notre marché au cours des prochaines années. Certains y arrivent d’ailleurs déjà très bien, à l’image de MG, qui dépasse même Tesla avec sa compacte électrique. C’est aussi le cas de BYD, en train de passer devant la firme actuellement numéro 1 de l’électrique dans le monde. Et c’est loin d’être terminé, car d’autres arrivent également.

Et ce succès des marques chinoises, on le doit notamment aux prix défiant toute concurrence de leurs voitures. Et ce même s‘ils sont en forte hausse lorsque les véhicules arrivent chez nous, en raison de la fiscalité notamment, avec entre autres les taxes d’importation de l’ordre de 10 %. D’autant plus que cette dernière pourrait encore être revue à la hausse afin de freiner l’arrivée de ces voitures asiatiques.

Mais sans prendre en compte cet aspect, il est vrai que les prix affichés par les constructeurs chinois sont très nettement inférieurs au reste du marché. C’est ce que prouve une récente étude menée par le cabinet Jato, spécialisé dans les données du marché automobile. Ce dernier explique que le prix moyen d’une voiture électrique fabriquée en Chine vaut « moins de la moitié du prix d’un véhicule électrique occidental« .

Pour faire simple, les modèles chinois coûtent deux fois moins cher que des autos fabriquées en Europe. Ainsi, la voiture électrique la plus abordable du marché est actuellement la Dacia Spring, affichée à partir de 15 800 euros une fois le bonus écologique de 5 000 euros déduit. Un prix 92 % plus bas que celui du modèle thermique le plus abordable du marché.

Plusieurs raisons

En Chine, l’écart n’est que de 8 %, au profit de l’électrique, alors que la voiture zéro-émission (à l’échappement) la moins chère ne coûte que 3 772 euros. Il s’agit de la BAW Yuanbao, une petite citadine dotée d’une petite batterie de 9 kWh et qui arrive en Europe sous le nom d’Invicta Pony. Une rivale de la Dacia Spring dont le prix est affiché à 18 205 euros en Espagne.

Mais qu’est ce qui explique ces prix si bas en Chine par rapport aux voitures vendues sur le Vieux Continent ? En fait, il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, on sait que la main d’œuvre est nettement moins onéreuse dans l’Empire du Milieu, ce qui pose d’ailleurs quelques questions d’ordre éthique. Mais ce n’est pas tout, car la Chine utilise également des technologies de batteries moins chères, comme le LFP (lithium – fer – phosphate).

Au contraire, les constructeurs européens ont tendance à faire appel à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), un peu plus coûteuse, mais offrant une plus grande densité. Cela est cependant en train de changer, car Stellantis et Ford vont changer de stratégie. Mais ces raisons techniques ne sont pas les seules à expliquer l’important écart de prix entre les voitures chinoises et le reste du monde.

En effet, on sait également que les constructeurs venus de l’Empire du Milieu profitent de subventions de la part du gouvernement, afin d’afficher des prix très bas. Une concurrence déloyale contre laquelle veut justement Bruxelles, qui vient d’ouvrir une vaste enquête à ce sujet et à laquelle vient de répondre la Chine.