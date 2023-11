Pourquoi cette décision de Tesla en Chine pourrait faire (légèrement) grimper le prix des Model 3 et Model Y en France

Tesla vient à nouveau de faire grimper les prix de ses Model 3 et Model Y une seconde fois en moins d'une semaine. Une augmentation qui ne concerne pour le moment que le marché chinois, mais qui pourrait finir par arriver en France un peu plus tard. Mais rien n'est encore joué.

Depuis des années, Tesla est passé maître dans les changements de prix réguliers pour ses voitures, contrairement aux autres constructeurs qui restent assez stables. La firme ne cesse d’ajuster sa grille tarifaire, en général à la baisse depuis plusieurs mois.

Une nouvelle augmentation

Et pour cause, on se rappelle qu’en janvier dernier, la firme américaine avait fait chuter les prix de ses Model 3 et Model Y jusqu’à 13 000 dollars. Ce qui avait eu pour effet de rendre la berline et le SUV électriques éligibles au bonus écologique de 5 000 euros. Ce dernier pourrait d’ailleurs passer à 8 000 euros l’an prochain pour les plus modestes.

D’autres baisses avaient également eu lieu, créant une vague d’inquiétude chez les autres constructeurs, qui se sont lancés dans une véritable guerre des prix. Mais la tendance serait-elle en train de changer ? C’est ce que laisse penser la récente hausse de tarifs orchestrée par Tesla en Chine. Il y a quelques jours, la firme faisait grimper le prix de ses Model 3 et Model Y dans l’Empire du Milieu.

Une augmentation qui restait cependant très raisonnable, de l’ordre de 320 euros maximum. Mais voilà que le constructeur américain, qui a battu son record de vente de l’an dernier continue sur sa lancée. Comme l’annonce le site CNEVPost, Tesla vient à nouveau de faire grimper les prix de ses deux modèles les plus vendus, et ce en moins d’une semaine ! Mais attention, il y a une petite subtilité.

En effet, la hausse précédente concernait uniquement les versions grande autonomie de la berline et du SUV. Or, cette fois-ci, l’évolution est réservée aux variantes d’entrée de gamme en propulsion des deux voitures électriques. Ainsi, la Model 3 RWD grimpe de 1 500 yuan, soit l’équivalent de 190 euros. Ce qui correspond à une augmentation de 0,6 %, ce qui reste minime comparé au prix total, désormais affiché à 261 400 yuan, soit 33 208 euros.

Quelle raison ?

À titre de comparaison, la berline électrique démarre à partir de 42 990 euros en France et est éligible au bonus écologique de 5 000 euros pour le moment. Mais attention, car cela ne durera pas, puisqu’elle en sera privée dès l’an prochain en raison de sa production en Chine.

De son côté, la Model Y prend désormais 2 500 yuan dans sa version la moins chère, ce qui équivaut à 317 euros et qui fait passer son prix de base à 266 400 yuan, soit 33 846 euros.

Ce qui reste dans tous les cas nettement moins cher qu’en France, où le SUV électrique affiche un ticket d‘entrée à partir de 45 990 euros. Là encore, ce dernier est éligible à l’aide de l’État et devrait le rester en 2024, puisqu’il est désormais produit au sein de la Gigafactory de Berlin. Mais quelle est la raison de cette soudaine hausse de la part de la firme d’Elon Musk, qui vient de signer un accord avec BP ?

Et bien comme pour la première salve d’augmentation, le constructeur justifie cette nouvelle hausse par le coût des matières premières, sans donner trop de détails. Sauf que dans la réalité, c’est en fait un peu différent. Comme nous l’avions déjà expliqué, le prix du lithium est actuellement en train de dégringoler, d’autant plus qu’un immense gisement vient d’être découvert. De plus, le constructeur travaille sur des batteries 4680 moins chères à produire.

Cette petite flambée des prix s’explique-t-elle plutôt par le fait que les ventes de Tesla sont au plus haut et que la firme peut se permettre de faire payer plus cher pour augmenter ses marges ? Rien n’est à exclure. Quoi qu’il en soit, il ne faut donc pas mettre de côté une éventuelle hausse en France. Mais une baisse est aussi envisagée si Tesla indexe bien ses prix sur le coût des matériaux…