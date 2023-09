Pourquoi le prix des voitures électriques va continuer de baisser dans les prochains mois

Le cours du lithium est en très forte baisse depuis plusieurs mois, tandis que la découverte d'un nouveau gisement pourrait accélérer cette dégringolade. Une très bonne nouvelle pour le prix des voitures électriques, qui devrait considérablement chuter à son tour.

Aujourd’hui, et outre l’autonomie, le prix reste l’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique. Nous sommes encore loin de la parité avec les autos thermiques, et ce même si le coût à l’usage reste plus intéressant pour un modèle zéro-émission (à l’échappement).

Une forte baisse

En cause, le coût de production, et notamment de la batterie. Et pour cause, cet élément représente à lui seul pas moins de 40 % du prix total de la voiture et contient de grandes quantités de lithium. Ce matériau est en effet l’un des principaux composant sdes accumulateurs à l’heure actuelle, bien que des alternatives au sodium commencent à se développer.

Au cours des dernières années, le prix de cette matière première avait fortement augmenté, passant de 41 000 yuans (environ 5 320 euros) à 600 000 yuans (environ 81 000 euros) entre juin 2020 et décembre 2022. Une forte augmentation qui n’avait évidemment pas aidé les constructeurs à réduire les prix de leurs voitures. Mais cela est en train de changer tout doucement, et c’est une bonne nouvelle.

En mars derniers, le cours du lithium avait déjà dégringolé pour passer à 300 000 yuans la tonne, soit 38 931 euros. Un prix conséquent mais déjà moins élevé. Mais voilà que le site chinois Securities Daily annonce que le prix est désormais sous la barre des 200 000 yuans, soit l’équivalent de 25 954 euros. Depuis début juin, ce matériau a baissé de 37 % en Chine.

La source précise que « cette baisse va contribuer au développement du secteur des véhicules à énergie nouvelle et du stockage de l’énergie« . En effet, cela permettra aux constructeur de réduire les prix de leurs voitures, alors qu’une vague de baisse des tarifs avait déjà commencé depuis la dégringolade opérée par Tesla sur ses Model 3 et Model Y. Et la firme avait confirmé qu’elle pourrait encore aller plus loin.

Une chute durable

Tous les constructeurs devraient donc tirer parti de cette baisse de prix, qui pourrait se répercuter sur le tarif final payé par les clients. Ce qui pourrait aussi permettre aux marques de proposer des batteries plus grandes et offrant plus d’autonomie. Ce qui n’est cependant pas idéal en ce qui concerne la consommation. De plus, la chute du coût du lithium devrait s’inscrire dans la durée.

Et pour cause, un gigantesque gisement vient tout juste d’être découvert aux États-Unis, et plus précisément à l’intérieur d’un très vieux volcan nommé caldeira de McDermitt, situé à la frontière entre le Nevada et l’Oregon. Comme le rapporte le site Independent, ce dernier serait tout simplement le plus grand au monde, puisqu’il contiendrait pas moins de 120 millions de tonnes de lithium.

De quoi répondre à la demande mondiale des prochaines décennies, tandis que les prévisions tablent sur un besoin d’un million de tonnes d’ici à 2040. Ce qui correspond à huit fois plus que la production mondiale de l’année passée. Ainsi, grâce à ce gisement douze fois plus important que celui situé en Bolivie et jusqu’à présent considéré comme le plus grand au monde, le risque de pénurie serait atténué.

De quoi garantir une baisse encore plus forte et durable du cours de cette matière première. Sans parler du développement des alternatives citées plus haut dans l’article, qui devront permettre de réduire la demande globale. De quoi aider les voitures électriques à atteindre la parité avec les modèles thermiques, ce qui devrait arriver d’ici à la fin de la décennie. De leur côté, plusieurs marques comme Citroën, Volkswagen ou Renault travaillent sur des voitures à moins de 25 000 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.