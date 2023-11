Le bonus écologique pourrait atteindre 8 000 euros pour les voitures électriques en 2024

Actuellement plafonné à 7 000 euros pour les foyers les plus modestes, le montant du bonus écologique pourrait passer à 8 000 euros l'année prochaine. Mais pour l'heure, le gouvernement ne n'est pas encore exprimé officiellement sur le sujet.

Créé en 2008, le bonus écologique a connu de nombreuses évolutions au fil des années. En effet, si même les voitures hybrides y étaient éligibles il fut un temps, ce dernier est désormais uniquement réservé aux modèles 100 % électriques. Et encore, tous n’y ont pas le droit, puisque c’est seulement le cas des autos situées sous la barre des 47 000 euros et dont le poids est en-dessous des 2,4 tonnes.

Un montant en hausse

Mais ce n’est pas terminé, car le gouvernement prévoit de vient de faire évoluer les conditions d’attribution, afin de les rendre plus sévère, pour prendre en compte le score environnemental de la voiture. En revanche, on ne sait pas encore si le montant sera le même, alors qu’il est actuellement plafonné à 5 000 euros. Ce dernier atteint même les 7 000 euros pour les automobilistes les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence est situé sous les 14 089 euros.

Mais voilà que l’on commence à en savoir un peu plus sur le coup de pouce de l’État pour l’année prochaine. Et pour cause, le site Autoactu relaie la nouvelle offre proposée par l’organisme de financement Cetelem. Celle-ci précise que l’État va verser pas moins de 13 000 euros d’aides aux bénéficiaires du leasing social, qui permet de financer une voiture électrique pour seulement 100 euros par mois.

Et la répartition est la suivante : 5 000 euros de prime leasing et 8 000 euros de bonus écologique. Oui, vous avez bien lu, les journalistes annoncent 1 000 euros de plus que l’actuel plafond pour les plus modestes. Faut-il s’attendre à une hausse d’aide de l’État pour ces derniers, afin de les inciter à changer de voiture au profit de l’électrique ? Pour l’heure, cette information reste encore à prendre avec des pincettes, puisque le gouvernement n’a fait aucune annonce officielle.

Mais cela est tout à fait probable, d’autant plus que l’on sait que le leasing social a du mal à convaincre. Une récente enquête d’Aramis Auto ciblant les automobilistes ayant des revenus sous les 2 525 euros par foyer expliquait que ces derniers ne seraient pas encore prêts à passer à l’électrique. Et ce malgré l’initiative du gouvernement.

De nouvelles conditions

Il faudra donc faire preuve d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus, et surtout d’avoir la confirmation de ce nouveau montant de la part du gouvernement. Mais qu’en est-il pour le bonus standard offert à tous les automobilistes sans conditions de revenus ? Si l’on suit cette logique, il pourrait également prendre 1 000 euros pour atteindre les 6 000 euros, comme c’était le cas l’an dernier. Mais on imagine plutôt qu’il pourrait baisser de 1 000 euros, pour suivre la tendance historique, pour atteindre 4 000 euros.

Le gouvernement prévoit de durcir les conditions d’éligibilité au bonus dès le 15 décembre prochain, en l’interdisant aux voitures électriques fabriquées en Chine. Ce qui exclura la MG 4, la Dacia Spring ou encore la Tesla Model 3, entre autres. L’obtention de l’aide sera basée sur un score environnemental qui prendra en compte de nombreux critères, dont le pays de production de la batterie.

S’il faudra attendre le 15 décembre pour connaître avec précision les modèles qui seront éligibles au bonus écologique, on sait que toutes les voitures produites en Europe y auront le droit. Ce sera par exemple le cas de la Jeep Avenger, de la Peugeot e-208 ou encore de la Tesla Model Y produite à Berlin. C’est notamment pour cela que BYD prépare la construction de son usine sur le Vieux Continent, de même que MG.

Obtenir l’aide financière de l’État ne devrait cependant pas être aussi évident qu’en 2023, en raison des délais revu à la hausse. En effet, l’État aura plus de temps que prévu pour donner son accord à chaque constructeur. Ainsi, certains modèles ne pourront pas profiter du bonus au début de l’année prochaine, mais y auront le droit un peu plus tard. Et aucune rétroactivité n’est prévue.