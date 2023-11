Voici la première offre de voiture électrique à (véritablement) 100 euros par mois

Alors que le leasing social promis par le gouvernement a pris pas mal de retard, l'organisme de crédit Cetelem propose une offre permettant de s'offrir une voiture électrique pour 100 euros par mois, ou presque.

On le sait, acheter une voiture électrique n’est pas encore à la portée de tous, et ce même si les prix ont tendance à baisser avec la chute du cours du lithium. A tel point que cet aspect reste encore un frein pour de nombreux automobilistes. Mais cela devrait bientôt changer.

Une offre alléchante

Et pour cause, de plus en plus de constructeurs se lancent sur le marché des électriques abordables, comme Citroën avec sa ë-C3 ou encore Volkswagen avec son ID.2, sans parler d’Opel mais également de Fiat. Mais si ces voitures coûtent moins de 25 000 euros, elles demeurent encore inaccessibles pour de nombreux conducteurs, qui n’ont pas forcément les moyens de changer de véhicule pour passer à l’électrique. Et ce malgré le bonus écologique de 5 000 euros, qui peut même atteindre les 7 000 euros.

Mais le gouvernement a trouvé une solution, qu’il avait annoncé l’an dernier à l’occasion du Mondial de l’Auto. Il s’agit d’un leasing social, qui permet aux automobilistes les plus modestes de pouvoir s’offrir une voiture électriques moyennant un crédit de seulement 100 euros par mois. En théorie, cela est très séduisant. Mais dans la pratique, les choses sont en fait un peu plus compliquées, et le dispositif a pris pas mal de retard par rapport au planning initialement prévu.

Le gouvernement devrait nous donner quelques nouvelles au cours des prochaines semaines, alors que les modalités précises ne sont pas encore connues. Mais voilà qu’une initiative de l’organisme de financement Cetelem vient tout juste de voir le jour. En effet, et comme l’expliquent les journalistes du site Autoactu, ce dernier vient de dévoiler une nouvelle offre très intéressante pour les automobilistes qui souhaitent passer à l’électrique sous peu.

Cette dernière se base sur les conditions du gouvernement, puisqu’elle ne s’adresse qu’aux foyers les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par part est situé sous les 14 089 euros. Il sera possible de choisir parmi une longue liste de voitures, puisqu’il s’agira de celles présentes dans la liste du nouveau bonus écologique. Cette dernière sera dévoilée le 15 décembre prochain.

100 euros, ou presque

On sait déjà que les autos électriques fabriquées en Chine n’y seront pas éligibles, comme la MG 4 ainsi que la Dacia Spring, qui auraient pourtant fait de parfaites candidates à ce leasing social en raison de leur prix abordable. En revanche, la Citroën ë-C3, qui sera assemblée en Slovaquie devrait pouvoir profiter de ce petit coup de pouce de l’État et pourra donc faire partie des choix pour le crédit à 100 euros.

Il sera ensuite possible d’opter pour une LOA ou une LLD sur une durée maximale de trois ans. Le tout avec un prix qui sera en fait sous les 150 euros par mois et non pas limité à 100 euros. Ce qui permettra aux ménages qui le souhaitent de pouvoir jeter leur dévolu sur un véhicule un peu plus grand, en fonction de leurs besoins. D’autant plus que le site Automobile Propre souligne que l’État va également offrir de nombreuses aides.

Ces dernières devraient aller jusqu’à 13 000 euros, avec 8 000 euros de bonus et 5 000 euros de prime leasing, limitée à 16 % du prix du véhicule. Selon Cetelem, une voiture à 25 000 euros ne coûterait en fait que 99,93 euros par mois sur 36 mois, le tout sans apport. Sur le papier, tout cela est bien alléchant. Mais attention, car une fois les trois ans passés, cela se corse un peu. En effet, l’organisme va faire grimper les mensualités, afin de couvrir la valeur résiduelle du véhicule.

Dans son exemple, Cetelem évoque un loyer de 161 euros par mois à partir du 37ème mois et jusqu’au 145ème mois (12 ans). Au bout de 12 ans, la voiture appartient totalement au client. Ce qui revient à environ 21 000 euros. Soit un surcoût de 4 000 euros par rapport à un achat comptant avec le bonus de 8 000 euros.

Attention, car il faudra également prendre en compte le prix de l’assurance, qui devrait fortement grimper l’an prochain. Reste à savoir si cette offre va tout de même séduire les automobilistes, alors que ce crédit social peine à convaincre pour le moment.

Au moins, il s’agit ici d’une offre réellement à 99 euros par mois, sans prime à la conversion, contrairement à certains constructeurs, comme MG, qui proposent des offres à 100 euros par mois, mais quasiment impossible à obtenir pour la majorité des foyers.

Il semblerait aussi que cette offre de Cetelem permette d’annoncer sans trop se tromper que le futur bonus écologique de 2024 passera de 7 000 à 8 000 euros pour les foyers les plus modestes.