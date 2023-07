MG4 à 99 euros par mois : attention à cette offre piégée qui paraissait trop belle pour être vraie

MG vient de dévoiler son propre "leasing social" en réponse au gouvernement qui avait promis, pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, une voiture électrique à moins de 100 euros par mois. Le constructeur sino-britannique frappe fort avec sa MG4 à 99 euros par mois, un financement plus qu'alléchant sur le papier, mais qui n'est pas sans quelques défauts. On décrypte cette offre pour vous.

Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais l’année dernière, lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué l’arrivée d’une voiture électrique à 100 euros par mois afin d’aider les ménages les plus modestes dans leur transition énergétique.

Depuis, plus de son, plus d’image, à ceci près que la Première ministre, Élisabeth Born, a donné rendez-vous aux Français à la rentrée prochaine pour nous donner les contours de cette offre qui devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2024. D’après nos informations, le Groupe Renault serait actuellement en discussion avec l’exécutif pour proposer ce type d’offre, mais d’après une source interne à la firme au losange « ce ne sera possible que si l’État met en place de grosses aides ».

Toujours est-il que d’autres constructeurs profitent de cette promesse du gouvernement pour faire quelques coups de communication, comme Fiat notamment, qui propose sa 500 électrique à partir de 99 euros par mois. Une offre que nous avons d’ailleurs décryptée il y a quelques semaines.

Du côté de chez MG, pour qui tout va bien en France avec des ventes au beau fixe, on compte aussi profiter de la situation. Le constructeur vient d’annoncer une offre de financement pour son modèle phare, la MG4, à partir de 99 euros par mois. Sur le papier, c’est imbattable, mais en décortiquant cette offre, plusieurs éléments nous ont fait tiquer. Faisons le point.

La MG4 proposée à 99 euros par mois

Comme d’habitude, commençons par la voiture en question concernée par cette offre. Contacté par nos soins, MG France nous assure que ce financement concerne des modèles en stock, mais aussi des voitures en commande ou déjà « sur bateau », c’est-à-dire en cours de livraison, mais pas encore vendues.

Bonne nouvelle déjà, si ça ne concerne pas uniquement des véhicules en stock, vous serez à peu près sûr de trouver votre bonheur. Il s’agit donc des nouvelles versions 2023, avec la recharge plus rapide.

Comme pour la majorité des offres de financement « à partir de », il s’agit du modèle de base. Chez MG, c’est le niveau de finition « Standard » qui endosse ce rôle. Comme souvent chez MG, la voiture est particulièrement bien équipée de base :

Recharge rapide (DC) jusqu’à 88 kW (10 à 80 % en 37 minutes)

Freinage régénératif sur quatre niveaux avec fonction « One Pedal »

Aides à la conduite MG Pilot

Compteur numérique 7 pouces

Écran tactile flottant de 10,25 pouces

Entrée et démarrage sans clé

Phares à LED

Système V2L (Vehicle to Load)

Radars de stationnement arrière

Jantes alliage 17 pouces avec enjoliveur

Les finitions du dessus baptisées « Comfort » et « Luxury » ajoutent plusieurs éléments comme la recharge rapide jusqu’à 140 kW (10 à 80 % en 26 minutes), la pompe à chaleur, la caméra à 360°, la navigation en temps réel ou encore le planificateur d’itinéraire. Si vous optez pour une finition du dessus, vous sortez immédiatement de l’offre à 99 euros par mois et les mensualités grimpent. Pour le choix des couleurs, ce sera simple, il s’agira d’un « Dover White », la seule teinte gratuite au catalogue, le reste étant facturé 650 euros.

La MG4 est disponible avec deux batteries en France (en attendant la version Grande Autonomie prévue bientôt), et l’offre concerne évidemment la plus petite, celle de 51 kWh conférant à la voiture 350 km d’autonomie selon le cycle WLTP. C’est plutôt honnête pour une voiture à ce prix. Rappelons que la Fiat 500 électrique à 99 euros par mois, qui ne fait pas partie du même segment, certes, est moins bien équipée et bénéfice d’un champ d’action de 190 km.

En ce qui concerne la voiture, c’est globalement un excellent rapport qualité/prix, il n’y a rien à redire, même si la MG4 n’est pas parfaite. Nous vous invitons d’ailleurs à découvrir son essai dans nos colonnes pour y trouver ses nombreuses qualités, mais aussi ses quelques défauts.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la MG4 ?

Si la voiture en elle-même est une bonne affaire à ce prix, pour l’obtenir, ça devient le parcours du combattant pour entrer dans les clous. Espérons que le gouvernement ne prenne pas exemple sur MG pour sa voiture électrique à 100 euros par mois, tant les conditions sont nombreuses et drastiques.

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 24 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 20 000 km au total. MG indique que l’offre à 99 euros par mois est soumise à un premier loyer de 9 500 euros, qui revient à zéro une fois le bonus écologique de 7 000 euros et la prime à la conversion de 2 500 euros déduits.

MG joue sur un détail fiscal spécifique à cette année 2023 et que l’on espère bien voir disparaître, car c’est un véritable sac de nœuds. Comme vous n’êtes pas sans le savoir, le bonus écologique maximum est tombé à 5 000 euros en ce début d’année 2023, mais il peut toujours être de 7 000 euros selon certaines conditions fiscales.

En effet, le bonus peut atteindre 7 000 euros (dans la limite de 27 % du prix d’achat) pour les ménages avec un revenu fiscal par part inférieur à 14 089 euros. Difficile d’envisager l’achat d’une voiture neuve avec un revenu fiscal de la sorte, mais soit, ça a au moins le mérite d’exister.

À partir de là, disons que 90 % des potentiels acquéreurs de la MG4 sont déjà exclus. Pour eux, on partira sur un financement plus classique (et forcément plus cher).

Mais ce n’est pas terminé. Autre condition à remplir : celle de la prime à la conversion. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut mettre en rebut un ancien modèle diesel ou essence. L’ancien véhicule mis au rebut doit être une voiture ou une camionnette dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3 500 kg. La date de la première immatriculation doit être d’avant 2011 pour les diesels et d’avant 2006 pour les essences.

Le véhicule doit appartenir au bénéficiaire depuis au moins un an, tandis que le revenu fiscal de référence par part indiqué sur l’avis d’imposition de vos revenus de l’année précédente doit être inférieur ou égal à 13 489 euros. Ça y est, on vous a déjà perdu aussi ? Nous allons le voir plus bas, mais la prime à la conversion accolée à une telle offre n’est clairement pas une bonne idée puisqu’elle mettra le client dans une potentielle impasse au bout de deux ans.

Combien vous coûtera la LLD de la MG4 ?

Passons aux calculs, et ceux-ci sont plutôt simples. Sur deux ans de location longue durée, votre MG4 vous coûtera 2 277 euros. MG affiche sa voiture à partir de 29 990 euros sur son site, bonus écologique de 7 000 euros et prime à la conversion de 2 500 euros non déduits. Toujours en considérant que vous entrez dans le bon régime fiscal. Ainsi, une fois toutes les aides déduites, nous arrivons à un prix de 20 490 euros.

Pour aller plus loin

Quelles voitures électriques neuves pour moins de 47 000 euros ?

En partant de ce prix, vous paierez sur les deux ans de la location 11,1 % du prix de votre voiture. C’est largement moins que la décote sur deux ans pour ce type de voiture. La demande en électrique ne cesse d’augmenter et cela implique une certaine stabilité des prix. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Là aussi, nous allons y revenir plus bas, mais il y a une subtilité et MG France nous en a fait part.

Attention aux frais de remise en état, ceux-ci peuvent être élevés au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher que chez votre concessionnaire en général. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

« Les calculs sont pas bons Kevin »

Comme vous avez pu le constater, les conditions sont très nombreuses à remplir pour arriver à cette offre, et la plupart des clients de voitures neuves n’entreront pas dans tous les critères. MG ne s’en cache évidemment pas, il s’agit d’un prix d’appel destiné à faire venir des clients en concession et à orienter ceux qui n’entrent pas dans toutes les cases vers une autre offre.

Jusqu’ici, il n’y a rien de particulièrement nouveau par rapport à ce que font les autres constructeurs, il s’agit d’une manœuvre commerciale bien connue, et pas seulement chez les marques de voitures. Les opérateurs téléphoniques font évidemment pareil, pour ne citer qu’eux.

La chose qui nous dérange le plus, c’est que cette offre est sur deux ans. Hors, depuis cette année, les clients particuliers sont désormais éligibles au bonus écologique tous les trois ans et non plus dès qu’ils signent pour un nouveau véhicule électrique. Faites donc le calcul, vous prenez une MG4 sur deux ans, vous la rendez au bout de 24 mois, vous souhaitez repartir sur une voiture électrique neuve, vous n’aurez pas de bonus écologique.

MG se défend en anticipant la fin progressive du bonus écologique, et nous ne pouvons pas leur donner tort. En effet, avec la démocratisation de la voiture électrique et l’arrivée de la Renault 5 électrique à 25 000 euros ou alors celle de la Volkswagen ID.2 au même prix, les prix ne pourront plus être sous perfusion éternellement. Pour ne rien arranger aux affaires de certaines marques, le gouvernement songe à mettre en place un bonus qui prendrait en compte l’impact environnement du cycle de production des voitures électriques.

Une mesure protectionniste, en réponse notamment aux mesures récemment prises par la Chine et les USA, qui vise à « pénaliser » les voitures fabriquées à l’autre bout du monde. La MG4 étant fabriquée en Chine, elle pourrait donc ne plus avoir de bonus en France dès l’année prochaine, comme la Dacia Spring. En anticipant, effectivement, cette manœuvre de faire un financement sur 24 mois serait moins « perverse », puisque, dans tous les cas, le bonus aura sans doute disparu d’ici 2025 pour de nombreuses voitures et il sera sans doute « anecdotique » pour celles encore concernées.

Nous parlons volontairement de 2025 puisque l’offre concernant la MG4 à 99 euros par mois est seulement valable entre le 01/07/2023 et le 31/08/2023 et facturation avant le 31/12/2023. En d’autres termes, MG aura jusqu’à fin décembre pour vous livrer votre voiture.

Pour ne pas laisser le client dans l’embarras, MG aurait aussi prévu le coup avec une possibilité de rachat du véhicule loué pendant deux ans. Mais dans ce cas, est-ce que cela ne s’apparente pas plus à une LOA (location avec option d’achat) ? Oui, très clairement, mais une LOA étant plus chère qu’une LLD, MG n’aurait pas pu proposer un loyer symbolique à 99 euros par mois. Grâce à son partenaire financier Crédit Agricole Consumer Finance, MG a mis en place une offre de financement aux conditions avantageuses, tout en gardant une bonne valeur résiduelle.

MG nous a confirmés que les clients auront la possibilité de racheter la voiture d’occasion après les deux ans de contrat (sans avoir établi de conditions de rachat au préalable, ce qui ne serait pas légal). Le prix de la voiture d’occasion sera globalement à la valeur argus après deux ans d’utilisation, c’est-à-dire autour de 19 000 euros. Encore faut-il avoir cette somme pour repartir sur une MG4 qui sera, sur le papier, un modèle d’occasion. Mais d’ici là, MG proposera certainement un produit financier pour ces fameuses MG4 de retour de location. C’est une manière aussi de multiplier les offres de financement sur un seul et même produit, sur une partie de son cycle de vie.

Nous vous recommandons également de garder la prime à la casse pour un achat (comptant, à crédit ou LOA) et surtout pas pour une LLD. Car cette prime sera « perdue » après avoir restitué la voiture.

Rappelons que la location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie sont inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique.

