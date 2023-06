La MG4 à grande autonomie arrive en Europe : tout ce qu’il faut savoir

La MG4 Grande Autonomie (Long Range) arrive en Europe. On connaît déjà sa fiche technique complète, tout comme celle de la future MG4 X-Power surpuissante, qui viendra chasser sur les terres de la Tesla Model 3 Performance.

La MG4 est l’une des meilleures voitures électriques au meilleur rapport qualité / prix. Et le constructeur chinois MG s’apprête à commercialiser deux nouvelles variantes de sa compacte électrique. En plus des deux batteries différentes déjà commercialisées (51 et 64 kWh) permettant d’atteindre respectivement 350 et 450 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP, deux nouvelles versions font actuellement route vers l’Europe selon les Néerlandais d’Autoweek.

MG4 Grande Autonomie : 520 km au compteur

La première version est la Grande Autonomie, ou Long Range dans la langue de Shakespeare. On l’avait déjà vu passer il y a quelques semaines, puisqu’elle est déjà commercialisée en Australie. On connaît donc déjà ses caractéristiques techniques, avec, notamment, une batterie d’une capacité de 77 kWh.

Si elle promet une autonomie de 530 km en Australie, il semblerait que celle-ci soit de 520 km en Europe. Il faudra attendre le communiqué officiel pour en avoir le cœur net.

Les roues arrière seront entraînées par un moteur d’une puissance de 245 ch. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 7 secondes, contre 7,9 secondes pour les versions dotées de moins d’autonomie de la MG4. La recharge est également censée être plus rapide, avec un 10 à 80 % réalisé en 28 minutes, contre environ 35 minutes habituellement sur la MG4.

Attention toutefois sur ce point, apparemment, la recharge est aussi plus rapide sur les batteries de 51 et 64 kWh. En effet, comme on l’a vu en Allemagne il y a quelques semaines, MG commercialise de nouvelles MG4, avec un équipement renouvelé et une vitesse de recharge en hausse : 26 et 37 minutes respectivement pour les deux batteries, contre environ 35 et 40 minutes actuellement, pour les versions vendues en France.

Mais pour le moment, dans l’hexagone, il faut se contenter des MG4 classiques, produites depuis 2022.

MG4 X-Power : surpuissante

On passe maintenant à la MG4 X-Power, celle qui a été pensée pour venir jouer des coudes avec la Tesla Mode 3 Performance. Au programme : une puissance cumulée de 435 ch grâce à deux moteurs (un par essieu) permettant de transformer la compacte à propulsion en transmission intégrale.

Le 0 à 100 km/h serait alors réalisé en environ 3,8 secondes. À comparer avec les 436 ch de la Tesla Model 3 Performance qui la propulsent de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Petite déception, toutefois, au rayon de l’autonomie, puisque la MG4 X-Power n’intègre pas la grande batterie de 77 kWh, mais l’intermédiaire, d’une capacité de 64 kWh. Ainsi, l’autonomie baisse à 385 km.

En réalité, cela n’est pas rédhibitoire, puisque, comme nous l’avons déjà prouvé sur un trajet Paris – Marseille, une voiture électrique avec une autonomie de 400 km suffit amplement pour traverser la France. À condition qu’elle soit équipée de la recharge rapide, ce qui est bien entendu le cas ici.

Prix et disponibilité

Vous vous attendez sûrement au prix et à la disponibilité de ces nouvelles MG4 Grande Autonomie et X-Power. Malheureusement, les prix européens ne sont pas encore communiqués. On sait toutefois qu’en Australie, la version Grande Autonomie de la MG4 est vendue moins cher que la Tesla Model 3 Propulsion, qui propose 510 km d’autonomie.

Mais ces nouvelles versions ne devraient pas tarder à arriver en France. On sait déjà qu’en Allemagne, les variantes 54 et 61 kWh ont connu des changements ces dernières semaines, avec un équipement plus complet et une vitesse de recharge plus rapide… mais avec un prix en forte hausse d’environ 3 000 euros. Cela devrait être similaire en France, avec une hausse de prix à prévoir.

