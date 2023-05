MG4 : la version grande autonomie arrive enfin, moins chère que la Tesla Model 3 avec plus d’autonomie

Le constructeur chinois MG vient d'officialiser la MG4 dotée de la grande autonomie en Australie. On connaît ainsi son autonomie, en forte hausse par rapport aux versions actuelles, mais aussi son prix. Elle devrait bientôt arriver en Europe, d'ici la fin de l'année.

Actuellement, la MG4 est disponible avec deux batteries différentes : 51 et 64 kWh. La première permet à la voiture électrique abordable chinoise de revendiquer 350 km d’autonomie sur le cycle WLTP, contre 435 à 450 km avec la plus grande batterie selon la version. En février dernier, MG avait annoncé la commercialisation prochaine d’une version dotée d’une plus grande batterie, avec une autonomie supérieure à 500 km. Celle-ci arrive enfin, en commençant par l’Australie, alors que la toute nouvelle MG4 2023 avec ses nouveaux équipements arrive tout juste en Europe, avec une grosse hausse de prix.

Plus de 500 km d’autonomie

Comme on peut le lire dans le communiqué de presse du constructeur, la nouvelle version Long Range (Grande Autonomie en français) sera dotée d’une batterie d’une capacité de 77 kWh. Ce qui permet au constructeur d’annoncer une autonomie théorique WLTP de 530 km. De quoi venir faire de l’ombre à la Tesla Model 3 Propulsion avec son autonomie de 510 km grâce à sa batterie de 60 kWh.

Pour aller plus loin

Nouvelles MG4 : des évolutions bienvenues, mais un tarif en forte hausse

Une voiture encore plus performante

Cette nouvelle batterie inaugure également un nouveau moteur, plus performant, avec une puissance de 180 kW (244 ch) contre 150 kW (203 ch) pour la batterie de 64 kWh et 125 kW (169 ch) pour la petite batterie de 51 kWh. MG indique alors un 0 à 100 km/h abattu en moins de 7 secondes contre 7,9 secondes sur les autres versions.

La recharge rapide évolue également, avec un pic de puissance de 138 kW (contre 135 kW actuellement), qui permet de passer de 10 à 80 % de batterie en 28 minutes, contre 35 et 40 minutes respectivement pour les batteries de 64 et 51 kWh.

Autonomie 0 à 100 km/h Recharge (10 à 80 %) MG4 51 kWh Standard 350 km 7,9 sec 40 min MG4 64 kWh Comfort 450 km 7,9 sec 35 min MG4 64 kWh Luxury 435 km 7,9 sec 35 min MG4 77 kWh Long Range 530 km < 7 sec 28 min

La version X-Power Dual Motor AWD avec la transmission intégrale, qui pourrait faire de l’ombre à la Tesla Model 3 Performance, est également citée par MG. Elle est attendue pour le second semestre 2023, mais la marque chinoise hésite encore à commercialiser cette version en Australie.

Disponible à partir du second semestre 2023

Cette nouvelle version Grande Autonomie arriverait à partir du second semestre 2023 en Australie. Il y a de fortes chances que ce soit similaire en Europe, avec une arrivée d’ici la fin de l’année pour celle-ci et la version sportive X-Power. Mais la marque n’a pas encore communiqué à ce sujet en Europe.

Concernant le prix, MG Australie annonce 44 990 dollars australiens pour la version 64 kWh d’entrée de gamme, 47 990 dollars australiens pour la version 64 kWh haut de gamme et enfin 55 990 dollars australiens pour la version Grande Autonomie avec sa batterie de 77 kWh. En France, les deux premières versions sont équivalentes aux finitions Comfort et Luxury.

À titre de comparaison, la Tesla Model 3 Propulsion est vendue à partir de 61 300 dollars australiens, contre 41 990 euros en France.

Ce que l’on peut retenir, c’est qu’il faut compter environ 25 % de hausse entre la version Comfort et la version Grande Autonomie. En d’autres termes, avec un prix en France de 33 990 euros pour la version Comfort, on peut s’attendre à environ 42 000 euros en version Grande Autonomie. Et encore, c’est sans compter sur les hausses de prix d’environ 3 000 euros qui sont prévues pour l’Allemagne sur toute la gamme, et qui pourraient arriver en France dans les prochaines semaines également.

