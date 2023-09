Bonus écologique 2024 : la mauvaise nouvelle confirmée pour les MG4 et Dacia Spring, mais peut-être pas pour la Model 3

Le bonus écologique, jadis simple incitation à la transition verte, devient un champ de bataille complexe. Tous les mois, on en sait un peu plus sur son futur fonctionnement. Il y a de bonnes nouvelles, et des moins bonnes.

Le bonus écologique était jusqu’à présent un atout majeur pour les consommateurs souhaitant se tourner vers des véhicules électriques. Il était relativement simple à comprendre. Cependant, à l’horizon 2024, ce bonus va prendre une toute nouvelle direction.

L’éco-score : un barème plus complexe et nuancé

Jusqu’à récemment, le bonus écologique était délivré sans distinction à toutes les voitures électriques, basé uniquement sur le critère du prix de vente. L’année prochaine, cela change. Le gouvernement français envisage d’introduire un «éco-score » ou « score environnemental », un système de notation qui prend en compte un éventail de paramètres bien plus large. Parmi ces paramètres, on retrouve les matières premières utilisées, le processus de batterie, les transformations intermédiaires et l’assemblage du véhicule, sans oublier l’acheminement du véhicule depuis son site d’assemblage jusqu’au lieu de distribution.

Cette nouvelle mesure, quoique louable en apparence pour sa prise en compte exhaustive de l’empreinte écologique d’un véhicule, est considérée par beaucoup comme une « usine à gaz ». En effet, malgré les publications officielles, il est encore difficile de déduire avec certitude quel véhicule serait privé de ce bonus. Et derrière cette complexité se cache une intention politique claire : mettre des obstacles à l’importation des véhicules chinois.

Des précisions de la Ministre de l’Écologie

La ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a récemment fourni des éclaircissements concernant le bonus écologique lors d’une interview à TF1. Elle a confirmé qu’il y aurait un renforcement du bonus en 2024 (comprenez ici, une augmentation), même si le montant exact reste à définir. Pour rappel, depuis le début de l’année 2023, le bonus est fixé à 5 000 euros, mais peut atteindre 7 000 euros pour les personnes ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 090 euros.

Sur le sujet épineux du score environnemental, la ministre a donné quelques indications, notamment concernant les voitures produites en Chine. Il semble qu’une voiture fabriquée en Chine ne serait pas systématiquement privée du bonus écologique, contrairement à ce que certains pouvaient craindre. La différence se ferait principalement en fonction des usines d’origine. Les usines chinoises utilisant le charbon comme source d’énergie seraient particulièrement désavantagées. Dans cette optique, des modèles tels que la Dacia Spring ou la MG4 seraient potentiellement privés de bonus.

« Aujourd’hui, certaines entreprises françaises et européennes produisent tout en minimisant leurs émissions de gaz à effet de serre. En revanche, à l’autre extrémité de la planète, avec de l’électricité qui est au charbon avec une empreinte environnementale qui est très élevée », souligne Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

Cependant, il subsiste une lueur d’espoir pour certains modèles phares, comme la nouvelle Tesla Model 3 produite à Shanghai. Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, cette dernière pourrait encore prétendre au bonus écologique, ce qui serait une aubaine pour les amateurs de la version restylée de cette voiture.

